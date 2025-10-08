Citlalli Hernández pide a colectivos feministas trabajar con instituciones para erradicar violencia contra las mujeres

Citlalli Hernández llamó a que los colectivos trabajen de forma permanente con el gobierno. | Secretaría de Mujeres

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, hizo un llamado a que las colectivas feministas y la sociedad civil en general trabajen permanentemente con las instituciones gubernamentales, en el combate a la violencia contra las mujeres.

En el foro Diálogos Intergeneracionales: reconfigurar nuestro sector para crear futuros más dignos y justos, la funcionaria federal aseguró que el país está viviendo un momento de cambio profundo y que la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres es prioritario para el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por ello, insistió en el llamado a que las colectivas y organizaciones de la sociedad civil establezcan agendas en común con las instituciones.

Asimismo, afirmó que México está viviendo un momento de cambio que inició en 2018, por lo que consideró que “hay una oportunidad de construir lo que se haya roto o replantear una nueva forma de convivencia entre gobierno y sociedad civil”.

Hernández Mora mencionó que para lo anterior, es fundamental mantener encuentros con todas aquellas personas que con sus conocimientos y sus experiencias, se edifique un proyecto duradero de paz, transexenal, que asegure una vida libre de violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres.

Acusó que el país aún vive las consecuencias de la “guerra contra el narcotráfico” del periodo neoliberal, señalando que considera un ejemplo de ello a las madres buscadoras que perdieron a sus hijos, la niñez víctima de la delincuencia organizada, prácticas más violentas hacia las mujeres, “entre otros menoscabos del tejido social, que hoy se buscan reparar a través de una política de paz a corto, mediano y largo plazo”.

La titular de la Secretaría de las Mujeres comentó que lo anterior, avanza de la mano con la cultura de la prevención desde los salones de clases, porque la apuesta de este sexenio es hacer un cambio cultural de raíz.

“Generar una política de prevención y la mayor política de prevención tiene que ser matizada en las escuelas entre las niñas, niños y adolescentes y una de nuestras líneas en la Secretaría es el cambio cultural, podríamos tener las mejores leyes, presupuestos, fiscalías, pero si no hay un cambio cultural me parece que sólo vamos a administrar la violencia”, enfatizó.