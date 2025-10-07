México

Tomar café después de comer puede aumentar el riesgo de sufrir problemas del corazón, según especialista

Su consumo a esta hora del día puede interferir con procesos biológicos vitales para la salud de este órgano

Por Abigail Gómez

Guardar
A pesar de que brinda
A pesar de que brinda antioxidantes, que aportan beneficios a la salud del corazón, el momento del día en que se consume también influye en su impacto en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto del consumo de café en la salud cardiovascular ha sido objeto de debate durante años, pero recientes advertencias de Aurelio Rojas, cardiólogo, ponen el foco en el momento del día en que se ingiere esta bebida.

Según explicó en el pódcast Tiene Sentido, tomar café después de la comida incrementa la probabilidad de sufrir problemas cardíacos, por lo que recomienda limitar su consumo a las horas de la mañana.

El especialista subrayó que la clave reside en el respeto al ritmo circadiano, el sistema biológico que regula el sueño y el metabolismo. Rojas advierte que la cafeína ingerida por la tarde puede interferir en la calidad del descanso, incluso en quienes creen dormir sin dificultad.

Su efecto energizante puede no
Su efecto energizante puede no ser adecuado para ciertos momentos del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué tomar café por la tarde puede generar problemas en el corazón

Aunque te duermas, la cafeína afecta a cómo se regenera tu cuerpo. Puede que tengas los ojos cerrados, pero tu cerebro no ha hecho todo el ciclo reparador del sueño”, explicó el cardiólogo en Tiene Sentido.

Esta alteración del sueño reparador puede traducirse en fatiga, menor rendimiento y, a largo plazo, un aumento del riesgo vascular.

Sin embargo, lejos de demonizar el café, Aurelio Rojas destaca sus beneficios cuando se consume de forma adecuada.

El café natural y de calidad aporta antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que resultan positivos para el corazón.

Es por esta razón que el cardiólogo establece un límite de 4 o 5 tazas diarias aunque recalca la importancia de no retrasar su consumo más allá de las 15:00 horas.

La recomendación anterior proviene del hecho de que la falta de sueño reparador se asocia con mayor incidencia de trastornos cardiovasculares, sobre todo en personas sensibles o con antecedentes de enfermedades cardíacas.

En estos casos, el aumento de la presión arterial y la activación del sistema nervioso pueden intensificar el riesgo de arritmias o episodios cardíacos.

En este sentido, si bien la recomendación es procurar consumir el café a primeras horas de la mañana, el impacto varía según la tolerancia individual a la cafeína, la cantidad consumida y el estado de salud previo.

Es por ello que los especialistas recomiendan limitar el consumo de café por la tarde, especialmente en personas con riesgo cardiovascular o en quienes presentan insomnio.

Quienes tengan problemas cardíacos previos
Quienes tengan problemas cardíacos previos deben tener especial cuidado con el consumo de la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes presentan mayor sensibilidad a la cafeína, la versión descafeinada constituye una alternativa válida, ya que conserva buena parte de los efectos beneficiosos.

Además, Rojas desaconseja los cafés torrefactos o tostados con azúcar, ya que durante su procesado pueden generarse compuestos nocivos.

Temas Relacionados

cafécorazónsalud cardiacamexico-noticias

Más Noticias

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

El icónico DJ y creador de un movimiento cultural prepara una noche mágica en la Ciudad de México, donde la pista de baile será el epicentro de la fiesta electrónica más esperada

Patrick Miller anuncia fiesta en

Cuáles son las propiedades curativas de la flor de cempasúchil

Además de sus atributos como planta ornamental y ritual también se le reconocen usos medicinales

Cuáles son las propiedades curativas

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

Se le relaciona con el trasiego de cocaína a EEUU

Detienen a Jason Duncker en

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Empresas de la industria musical han encontrado en las plataformas de streaming una manera de llegar a más personas y países

Ranking Apple en México: top

¿De cuánto es la multa por ponerle vidrios polarizados a tu auto?

El reglamento de tránsito establece penalizaciones específicas para quienes modifican sus vehículos con detalles no autorizados

¿De cuánto es la multa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Jason Duncker en

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

ENTRETENIMIENTO

Patrick Miller anuncia fiesta en

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Así fue la presentación de Intocable durante la gran final de “México Canta”

Estas son las series mas populares para ver en Netflix México hoy

Verónica Castro afirma que procedió legalmente contra mujeres que la señalaron por presunto acoso

DEPORTES

Zurdo Ramírez confirma pláticas con

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA