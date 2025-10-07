Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Orula

Victor Mendivil

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Victor Mendivil. Quizás por esto es que Orula debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente al segundo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. TU SANCHO

Fuerza Regida

Con una diferencia positiva de 2, el más reciente exitazo de Fuerza Regida sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición tercera. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

4. Opalite

Taylor Swift

Opalite de Taylor Swift se mantiene en cuarto lugar.

5. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se encuentra en quinto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. ANSIEDAD entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

7. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Cosechar éxitos es sinónimo de Natanael Cano y Gabito Ballesteros. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Perlas Negras, debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. PIÉNSALO

Junior H

PIÉNSALO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Junior H está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en el noveno lugar.

10. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Frecuencia de Los Dareyes De La Sierra pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple en el streaming

Apple en el streaming

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.