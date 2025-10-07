Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para hoy martes 7 de octubre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 7 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este martes 7 de octubre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 7 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que seis alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 7 de octubre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones por las fuertes precipitaciones esperadas. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 7 de octubre.

En estas seis demarcaciones será emitida la alerta amarilla por las precipitaciones esperadas durante el día, indicó Protección Civil de la capital del país.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este martes 7 de octubre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 6 de octubre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 6 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 7 de octubre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 6 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 7 de octubre será de las 16:30 hasta las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Seis alcaldías se encuentran en alerta amarilla por fuertes lluvias este martes 7 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.