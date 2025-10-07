México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para hoy martes 7 de octubre

Protección Civil de la Ciudad de México advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 7 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este martes 7 de octubre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 7 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que seis alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 7 de octubre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones por las fuertes precipitaciones esperadas. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 7 de octubre.

En estas seis demarcaciones será emitida la alerta amarilla por las precipitaciones esperadas durante el día, indicó Protección Civil de la capital del país.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este martes 7 de octubre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 6 de octubre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 6 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este martes 7 de octubre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 6 alcaldías de la Ciudad de México para este martes 7 de octubre será de las 16:30 hasta las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Seis alcaldías se encuentran en
Seis alcaldías se encuentran en alerta amarilla por fuertes lluvias este martes 7 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Temas Relacionados

Clima CDMXCDMXLluvias CDMXLluviasClimaAlerta amarillaFuertes lluviasLluvias fuertesmexico-noticias

Más Noticias

Mexicanos que viajaban en flotilla a Gaza hacen escala en Estambul durante su regreso al país, informa SRE

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, acompaña a los seis connacionales en su viaje

Mexicanos que viajaban en flotilla

Comerciantes de Tulum piden perdón a turistas mexicanos, tras llegar apenas al 40 por ciento de afluencia

El verano de 2025 apenas logró una ocupación hotelera de entre 30 por ciento en la zona costera y del 15 por ciento en el centro, indicando un desplome en la afluencia de visitantes

Comerciantes de Tulum piden perdón

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer los resultados de seguridad en el primer año de la presidenta

Harfuch destaca destrucción de mil

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos del lunes 6 al viernes 10 de octubre

Se trata del primer depósito del programa social correspondiente al ciclo escolar 2025-2026

Beca Rita Cetina 2025: qué

Receta fácil de tamal de elote y cuánto tiempo calentarlo para obtener la textura ideal

Esta versión del tradicional platillo es ideal para esta temporada de frío

Receta fácil de tamal de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch destaca destrucción de mil

Harfuch destaca destrucción de mil 500 laboratorios de drogas en primer año de Sheinbaum

Vinculan a proceso a “El Viejón”, presunto jefe de La Barredora, célula ligada al CJNG

Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris rechaza a

Aldo de Nigris rechaza a Mariana Botas y asegura que se casaría con Elaine Haro

Este es el setlist para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para recibir a Dalílah Polanco junto a Martha Guzmán y Carlos Rivera

Yolanda Andrade se lanza contra Verónica Castro por evitar responder preguntas sobre ella: “Coleccionas mentiras”

La millonaria fortuna que tiene Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

DEPORTES

México vs Chile EN VIVO

México vs Chile EN VIVO minuto a minuto: Octavos de final del Mundial sub-20

Ramsey no viaja con Gales: críticas por su ritmo en Pumas y una lesión lo dejan fuera

Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20