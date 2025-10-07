México

Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles que darán atención esta semana para tramitar el permiso más rápido

Esta medida busca gestionar el trámite de una forma más rápida y sencilla

Por César Márquez

Cinco unidades móviles brindarán atención
Cinco unidades móviles brindarán atención esta semana para que los conductores mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir

La licencia de conducir es indispensable para que quienes residen en el Estado de México puedan manejar legalmente su vehículo. El trámite puede realizarse en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad del Edomex o en las unidades móviles que se instalan semanalmente en los diferentes municipios.

Esta semana, la Semov comunicó en sus redes sociales que habrá nuevas unidades móviles para que los ciudadanos del Estado de México gestionen el trámite de forma más rápida y sencilla, evitando desplazamientos innecesarios a las oficinas fijas.

Unidades móviles que darán atención esta semana en el Edomex para tramitar la licencia de conducir

Cabe indicar que las unidades móviles estarán dando atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

Zacazonapan

  • Fecha: 12 de octubre
  • Lugar: Manuel Gómez Pedraza s/n, Col. Centro, Zacazonapan, Estado de México (a un costado del Palacio Municipal)

Jaltenco

  • Fecha: 6 de octubre
  • Lugar: Calle Península 88, Local A, Col. Alborada Jaltenco, C.P. 55780, Jaltenco, Estado de México

Tlalnepantla

  • Fecha: 7 de octubre
  • Lugar: Calle Club Sierra, Mza. 47, Pradera Sección, C.P. 54190, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Huehuetoca

  • Fecha: 7 de octubre
  • Lugar: Avenida Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680, Huehuetoca, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Otzolapan

  • Fecha: 7 de octubre
  • Lugar: Plaza de la Constitución s/n, Col. Centro, C.P. 51110, Otzolapan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Valle de Chalco

  • Fecha: 7 de octubre
  • Lugar: Avenida del Mazo s/n, Fracc. Alfredo Baranda, C.P. 56600, Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Huixquilucan

  • Fecha: 7 de octubre
  • Lugar: Calle Galeana s/n, Col. Centro, C.P. 52760, Huixquilucan, Estado de México (frente al Palacio Municipal).
Unidades móviles que darán atención
Unidades móviles que darán atención esta semana en el Edomex

Ecatepec

  • Fecha: 8 de octubre
  • Lugar: Calle Otomíes Mz. 124, Lt. 35, Col. Ciudad Azteca, Segunda Sección, C.P. 55120, Ecatepec de Morelos, Estado de México

La Paz

  • Fecha: 9 de octubre
  • Lugar: Calle 9 de Mayo, Lt. 7, Col. Valle de los Reyes, C.P. 56430, Los Reyes La Paz, Estado de México

Chalco

  • Fecha: 9 de octubre
  • Lugar: Cerrada San Mateo No. 13, Barrio de Sta. Elena, San Sebastián, C.P. 56600, Chalco, Estado de México.
Unidades móviles que darán atención
Unidades móviles que darán atención esta semana en el Edomex

Zacazonapan

  • Fecha: 11 de octubre
  • Lugar: Mz. 04/7 s/n, Col. Centro, C.P. 51160, Zacazonapan, Estado de México (frente al Palacio Municipal)

Ecatepec

  • Fecha: 10 de octubre
  • Lugar: Av. Guadalupe Victoria y Mza. 020, Fraccionamiento La Guadalupana, C.P. 55067, Ecatepec de Morelos, Estado de México

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Los documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

