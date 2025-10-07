Kenia López Rabadán pide sancionar a políticos corruptos tras caso de huachicol fiscal: “Que los discursos se vuelvan realidad”

Kenia López afirmó que las personas ligadas al caso del llamado huachicol fiscal deben ser sancionadas. | Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Cámara de Diputados, hizo un llamado a que se sancione a los políticos que abusen de sus cargos para enriquecerse ilícitamente, al afirmar que el mensaje que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado sobre corrupción, debe ser acompañado de acciones.

Esto, en medio de la polémica que se ha generado entorno al caso del llamado ‘huachicol fiscal’, el cual la diputada como “algo muy lamentable” y “uno de los fraudes más grandes en la historia” de México.

“Yo estoy absolutamente de acuerdo, también me parece que es importante porque México anhela que los discursos se vuelvan una realidad, que quien comete un delito, quien se enriquece de manera ilegal, quien tiene excesos abusos de poder, pues evidentemente sea sancionado”, dijo.

En entrevista con representantes de los medios de comunicación, López Rabadán precisó que las autoridades involucradas en el caso deben ser sancionadas, sin importar qué cargo tengan, pues el que no se paguen esos impuestos evita que haya más hospitales, mejores carreteras y escuelas.

“Así es que, por supuesto, yo comparto esta necesidad de que haya sanciones para quienes cometen ilegalidades, y yo espero que eso se vuelva una realidad, que ese discurso, que se oye muy bien, y que por supuesto estoy segura que acompañamos millones de mexicanos, se vuelven una realidad y que no haya intocables en este país.

“No importa qué cargo tenga, no importa cuál sea su, pues digamos, su cargo, así sea muy grande o mediano, se necesita atacar a la delincuencia, y es necesario que se haga pronto, que se haga ya”, insistió.

A pregunta expresa, señaló que el mensaje de la presidenta de la República tiene “muchos destinatarios y las autoridades que han abusado de su cargo que han hecho del ejercicio público, un medio para enriquecerse, deben ser sancionadas, deben ser castigadas”.