Golpe de 58 millones de pesos en Sinaloa: aseguran sustancias para la creación de metanfetamina

Efectivos militares revisaron poblados en la zona rural de Culiacán

Por Luis Contreras

Parte de las labores en
Parte de las labores en Culiacán (SSP Sinaloa)

Agentes de seguridad hallaron sustancias usadas para la fabricación de metanfetamina en Sinaloa, se trató de revisiones realizadas en tres poblados de Culiacán y que dieron como resultado una afectación de 58 millones de pesos a los grupos del crimen organizado.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó que los indicios fueron hallados el 6 de octubre en los poblados de Estancia de los García, Higueras de Abuya y San Francisco Tacuichamona.

Fueron agentes militares los que acudieron a los poblados mencionados encontraron tres áreas donde eran concentrados los materiales. El registro de las autoridades federales indica que en total fueron asegurados dos mil 840 litros y 50 kilogramos de sustancias químicas.

Militares revisaron poblados en Culiacán

Por su parte, el 7 de octubre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó los resultados de los recorridos de reconocimiento, por parte de agentes militares, en la zona rural de la capital del estado, Sin embargo, el informe estatal únicamente hacer referencia revisiones en dos poblados (Higueras de Abuya y La Estancia de Los García), no en tres como las autoridades federales.

Agentes del Ejército aseguraron las
Agentes del Ejército aseguraron las sustancias (SSP Sinaloa)

La institución de seguridad de Sinaloa detalla que en los poblados fueron encontrados 200 litros de acido clorhídrico en un tambo, un par de bidones con 40 litros de ácido sulfúrico y otros seis bidones 300 litros de alcohol etílico, además de otros cuatro bidones con 200 litros de acido sulfúrico.

“Todos los químicos y demás indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y debidamente destruidos”, destaca la SSP Sinaloa.

Las imágenes compartidas muestran un efectivo militar manipulando parte de lo hallado, así como parte del proceso de destrucción de las sustancias.

Más de mil 500 laboratorios de droga destruidos

Omar García Harfuch destacó la
Omar García Harfuch destacó la reducción de homicidios (Presidencia)

A través de sus redes sociales, Omar García Harfuch destacó el arresto de más de 34 mil personas ligadas a delitos de alto impacto, además de la destrucción de más de mil 500 laboratorios clandestinos, lo anterior durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estas cifras sin precedentes no solo disminuyen la capacidad de los grupos criminales, sino que también contribuyen a reducir la violencia en las calles”, comentó el titular de la SSPC durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum,

Durante el evento, García Harfuch también resaltó el aseguramiento de 283 toneladas de droga, entre las cuales hay tres millones de dosis de fentanilo.

