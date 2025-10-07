El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 7 de octubre con baja de 0,31%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el índice mexicano, que terminó la sesión bursátil del martes 7 de octubre con ligeras caídas del 0,31%, hasta los 60.215,75 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 60.828,42 puntos y la cifra mínima de 60.155,69 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano marca una bajada 3,22%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún un incremento del 23,3%. El índice BMV se sitúa un 4,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 23% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.