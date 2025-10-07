México

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 7 de octubre con baja de 0,31%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el índice mexicano, que terminó la sesión bursátil del martes 7 de octubre con ligeras caídas del 0,31%, hasta los 60.215,75 puntos. El indicador anotó la cifra máxima de 60.828,42 puntos y la cifra mínima de 60.155,69 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano marca una bajada 3,22%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún un incremento del 23,3%. El índice BMV se sitúa un 4,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 23% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para recibir a Dalílah Polanco junto a Martha Guzmán y Carlos Rivera

La actriz de “La Familia P.Luche” fue recibida por sus amigos más cercanos tras conseguir el segundo lugar en el reality de Televisa

Joanna Vega-Biestro organiza fiesta para

Nueva amenaza de bomba en la UNAM: desalojaron la FES Acatlán, pero acusan que no hubo protocolo de revisión

Las y los estudiantes señalaron supuesta ausencia de trabajadores en las instalaciones

Nueva amenaza de bomba en

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 7 de octubre

El reporte del estado del aire se publica cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

Yolanda Andrade se lanza contra Verónica Castro por evitar responder preguntas sobre ella: “Coleccionas mentiras”

La conductora retomó el pleito mediático con la actriz de telenovelas

Yolanda Andrade se lanza contra

¿De cuánto es la multa por ponerle cubre placas a tu auto?

El uso de accesorios para ocultar matrículas puede derivar en sanciones económicas

¿De cuánto es la multa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra policías estatales en

Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Drones, explosivos y miles de litros de químico: así fue el hallazgo de seguridad en Badiraguato

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade se lanza contra

Yolanda Andrade se lanza contra Verónica Castro por evitar responder preguntas sobre ella: “Coleccionas mentiras”

La millonaria fortuna que tiene Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

¿Por qué se distanciaron Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga tras el éxito de ‘Amores Perros’?

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confesó

Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense