Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

Se le relaciona con el trasiego de cocaína a EEUU

Por Luis Contreras

El hombre capturado (X/@NCTCKent)
Autoridades de Estados Unidos informaron el arresto en México de un hombre identificado como integrante del Cártel de Sinaloa que estaría relacionado con el trasiego de cocaína. Además, se le relaciona con operaciones del Cártel del Golfo.

El 6 de octubre la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés) informó el arresto de Jason Duncker, quien fue capturado cerca de Monterrey, Nuevo León, sin que sea detallado el sitio exacto.

Duncker es señalado como un facilitador y “peligroso” integrante del también llamado Cártel del Pacífico, un sujeto al que se le acusa de traficar 75 kilogramos de cocaína a territorio estadounidense, sí como de distribuir cientos de miles de dólares derivados de la venta de narcóticos.

También ligado al Cártel del Golfo

También se le relaciona con
Asimismo, el reporte indica que Duncker participó en actividades de trasiego de drogas para otra estructura delictiva.

“Además de traficar para el Cártel de Sinaloa, también facilitó el movimiento de drogas y dinero para el Cártel del Golfo”, se puede leer.

Dicho sujeto fue capturado el 2 de octubre pasado como consecuencia de una operación interinstitucional en la que el Centro Nacional Contraterrorismo (NCTC) aportó datos de inteligencia al Servicio de Alguaciles.

A través de su cuenta de X, el director del NCTC, Joe Kent, compartió una imagen del sujeto capturado.

“Miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo, quien repetidamente puso en riesgo la vida de estadounidenses, traficando más de 75 kilogramos de cocaína”, escribió el funcionario.

No fueron compartidos detalles sobre si hubo participación de autoridades mexicanas en el operativo, dado que la captura fue realizada en territorio mexicano.

Líderes del Cártel de Sinaloa y del Golfo en EEUU

Diversos líderes criminales están en
Diversos líderes de grupos delictivos ahora están bajo resguardo de las autoridades en EEUU. Por parte del Cártel de Sinaloa, dos de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán (Ovidio y Joaquín Guzmán) pretenden colaborar con los agentes estadounidenses. Ambos son señalados como líderes de la facción de Los Chapitos.

De igual manera, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos en su contra el pasado 25 de agosto. Se trata de un hombre que evadió la justicia por décadas y señalado como líder de otra de las facciones del grupo delictivo.

Mientras que, a mediados de marzo pasado, fue informado el fallecimiento en una cárcel de EEUU de Mario Ramírez Treviño, alias El Pelón, exlíder del Cártel del Golfo.

