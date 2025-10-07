Choque en Coyoacán deja 2 lesionados. (Crédito: x.com/@Gposiadeoficial)

Servicios de emergencia acudieron a Avenida del Imán, en la alcaldía Coyoacán de la CDMX, tras un choque entre un trolebús y un taxi que dejó a dos personas lesionadas. El personal médico y de rescate brindó atención en el lugar a los afectados y coordinó acciones para garantizar el tránsito seguro en la zona.

Choque en Coyoacán deja 2 lesionados. (Crédito: x.com/@Gposiadeoficial)

El incidente generó movilización de unidades para asistir a los involucrados y evaluar el estado de ambos vehículos. La presencia oportuna de los servicios de emergencia permitió estabilizar a los lesionados y restablecer parcialmente la circulación. Autoridades permanecen evaluando el origen del accidente y el estado de las personas atendidas.

Choque entre Trolebús y taxi en la alcaldía Coyoacán deja dos personas lesionadas Crédito: x.com/@AztecaNoticias

Otros reportes señalan que el impacto se dio sobre avenida Aztecas en la colonia Ajusco, refieren que el Trolebús van en contraflujo. Asimismo, han llegado al lugar personal de los Bomberos, policías y personal de emergencias.

Choque entre Trolebús y taxi en la alcaldía Coyoacán deja dos personas lesionadas. Foto: x.com/@Gposiadeoficial

Información en desarrollo...