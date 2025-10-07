Calendario lunar: Cuándo se verá la primera “superluna” del año en México

Comienza octubre con la primer superluna del año (AP Foto/Emrah Gurel)

El calendario lunar nos trae uno de los fenómenos astronómicos más vistosos y esperados del año: la “superluna”.

Eso ocurre cuando la luna se encuentra en su punto más cercano a la tierra y, a su vez, en la fase de luna llena.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la “superluna” sólo ocurre de tres a cuatro veces al año.

Es por eso que vale la pena tomarse el tiempo para admirarla y aquí te damos todos los detalles para hacerlo.

La primer “superluna” del año

Fases de la Luna en 2025 Crédito: Nasa

La primera “superluna” del año ocurrirá este martes 7 de octubre de 2025, de acuerdo con el calendario lunar de la NASA.

Será este día cuando el astro se encuentre en el perigeo, es decir, en su punto más cercano a la tierra, así como en su fase de luna llena, lo que significa que estará opuesta y su cara visible estará verá completamente iluminada.

De acuerdo con la NASA, en su punto más cercano a la tierra, la luna llena puede parecer hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

Evidentemente este fenómeno lunar tiene un efecto en la tierra, ya que puede causar mareas más altas de lo habitual.

El fenómeno pasará hasta la siguiente semana, cuando el lunes 13 de octubre, la luna alcance su fase de cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 365 mil 642 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 368 mil211 kilómetro.

Cuándo son las próximas “superlunas”

Las “superlunas” solo ocurren tres o cuatro veces al año y siempre aparecen consecutivamente, según explica la NASA.

Este año el fenómeno astronómico sucederá en tres ocasiones de la siguiente manera:

martes 7 de octubre de 2025 a las 03:48 horas (hora UTC)

miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 13:19 horas (hora UTC)

jueves 4 de diciembre de 2025 a las 23:14 (horas hora UTC)

Distintas formas de ver la luna

Hay muchas formas de admirar la luna (Diego Radamés - Europa Press)

Sin importar donde estés, si es de día o de noche e incluso el estado del tiempo, hay diferentes maneras de ver la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba : La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el mundo.

Con telescopio o binoculares : Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías : El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle.. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sillón : Si el clima no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.