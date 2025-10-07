México

Asesina a un policía en Ensenada y recibe 36 años de condena

La resolución judicial incluyó pagos por reparación del daño y marcó un precedente en la respuesta institucional ante ataques a fuerzas de seguridad en Baja California

Por Fabián Sosa

La sentencia incluye pagos por
La sentencia incluye pagos por reparación del daño a la familia de la víctima y al Ayuntamiento de Ensenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una condena de más de 36 años de prisión fue dictada contra Guillermo Mata Flores, responsable del homicidio de un agente de la Policía Municipal de Ensenada y de un ataque armado que dejó varios lesionados y daños materiales en el poblado Francisco Zarco, Baja California.

El caso, que impactó a la comunidad y a las fuerzas de seguridad, concluyó con su sentencia tras un proceso judicial ante la violencia contra servidores públicos.

La resolución, emitida el 10 de septiembre de 2025, impuso a Mata Flores una pena de 36 años, 1 mes y 15 días de prisión. Los delitos por los que fue condenado incluyen homicidio calificado cometido con premeditación y en contra de miembros de instituciones policiales del Estado en ejercicio y en el desempeño de sus funciones, homicidio calificado en grado de tentativa, maltrato o crueldad animal y daño en propiedad ajena.

Cómo ocurrieron los hechos

Las autoridades emitieron la sentencia
Las autoridades emitieron la sentencia para el acusado por múltiples delitos. (FGE Baja California)

Además de la pena privativa de libertad, el sentenciado deberá cubrir pagos por reparación del daño tanto a la familia de la víctima mortal como al Ayuntamiento de Ensenada.

El ataque ocurrió entre el 9 y el 10 de febrero de 2023, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a Francisco Zarco para atender un reporte por faltas administrativas en la vía pública.

Desde su domicilio, Mata Flores disparó con un arma tipo fusil contra los agentes, lo que provocó la muerte de uno de ellos, lesiones a otros cuatro policías y a un agente canino de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, así como daños a varias patrullas oficiales. La agresión se extendió durante varias horas, ya que el agresor opuso resistencia armada antes de ser detenido.

Durante el aseguramiento, las autoridades incautaron el arma utilizada y 83 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 en poder de Mata Flores. La detención se realizó el mismo día de los hechos, tras la prolongada resistencia del agresor.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida formuló la imputación correspondiente, y el 16 de febrero de 2023 se dictó la vinculación a proceso con la imposición de prisión preventiva.

El juez ordenó el pago
El juez ordenó el pago de más de $524 mil por homicidio y $167 mil por daños a patrullas oficiales, así como una sentencia de 36 años en prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial avanzó hacia una resolución expedita cuando el imputado renunció a su derecho a un juicio oral y optó por un procedimiento abreviado.

En la audiencia de septiembre de 2025, la Fiscalía presentó la acusación formal y los medios de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de Mata Flores.

El juez dictó la sentencia condenatoria y estableció el pago de $ 524 mil 924.40 por concepto de reparación del daño por el homicidio calificado, en favor de la parte ofendida.

Asimismo, se ordenó la reparación del daño por los delitos de tentativa de homicidio y maltrato o crueldad animal, y el pago de $ 167 mil 250.85 al Ayuntamiento de Ensenada por los daños materiales ocasionados a las unidades oficiales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California destacó la importancia de la procuración de justicia y reconoció la labor de los agentes que, pese a los riesgos inherentes a su función, mantienen su compromiso de proteger a la ciudadanía.

