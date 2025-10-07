México

Anuncia gobierno de la CDMX Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025

La realización de este encuentro busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística vinculada al Día de Muertos

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Festival de Ofrendas y Catrinas
Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025. Foto: Gobierno de México

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025, que tendrá lugar del 28 de octubre al 3 de noviembre. Este año, el evento se centrará en la conmemoración de los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan, según informaron autoridades capitalinas en una conferencia a la que asistieron vecinos, comerciantes y representantes de instituciones educativas.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el festival será coordinado por la Autoridad del Centro Histórico (ACH) en conjunto con el Fideicomiso Centro Histórico (FCH) y la Secretaría de Turismo local. Se prevé la participación de más de 250 ofrendas en los perímetros A y B del Centro Histórico. La realización de este encuentro busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística vinculada al Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del país.

Carlos Cervantes, coordinador general de la ACH, precisó que la edición de 2025 tendrá un formato de festival y no de concurso. “Para que aflore la creatividad y la participación, se le dé un reconocimiento a los participantes sin tener un tema de competencia o de concurso; finalmente, todos los trabajos son de reconocerse. Es un esfuerzo muy importante tanto vecinos, comercios, instituciones educativas y de gobierno”, expresó el funcionario.

El registro de participantes será gratuito y estará abierto entre el 6 y el 25 de octubre a través de la página oficial de la ACH (https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/). Las ofrendas deberán instalarse del 24 al 27 de octubre y permanecerán en exhibición durante siete días. El desmontaje se realizará el 4 de noviembre.

Se estipula que todas las ofrendas deben ubicarse en espacios públicos y cumplir requisitos de seguridad y narrativa visual. No se admitirán arreglos florales aislados; estos sólo podrán utilizarse como complemento de las instalaciones. Además, los responsables deberán asegurar el adecuado mantenimiento y desmontaje de las propuestas inscritas. Todos los participantes recibirán constancias, y reconocimientos simbólicos serán otorgados conforme a originalidad, narrativa o valor cultural de las propuestas. Las menciones especiales se difundirán a través de las redes sociales oficiales de la ACH.

El cierre del festival se llevará a cabo el 7 de noviembre con el Catrina Fest, una pasarela en Plaza del Seminario que organiza la comunidad de comercios y diseñadores de las calles República de Chile y República de Ecuador. En ella, jóvenes del Centro Histórico se caracterizarán de catrinas como parte de la tradición. La información detallada del evento estará disponible en la página oficial de la ACH.

Carlos Cervantes resaltó la colaboración de organilleros y la participación comunitaria, mientras anticipó que la capital se llenará de actividades culturales y gratuitas promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Se espera una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como una importante derrama económica en el corazón de la ciudad”, concluyó Cervantes.

Temas Relacionados

CDMXDía de MuertosCentro HistóricoFestival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025mexico-noticias

Más Noticias

El dólar pierde fuerza frente al peso al cierre de este martes 7 de octubre

La moneda nacional logró mantener fijo el precio del dólar en todo el día, pese al pronóstico de crecimiento inicial

El dólar pierde fuerza frente

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final

El equipo comandado por Eduardo Arce buscará esta tarde su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista

Este sería el rival de

Alito Moreno acusa a Morena de tener encuestadora favorita: “Compran percepciones”

El dirigente del PRI señaló que el gobierno tiene alrededor de 52 contratos con Enkoll

Alito Moreno acusa a Morena

Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Un grupo de civiles armados abrieron fuego en contra de los agentes cuando se dirigían a relevar a personal

Ataque contra policías estatales en

Julieta Fierro iluminará “La Noche de las Estrellas 2025″: habrá espectáculos científicos en su memoria

UNAM rendirá homenaje en este evento a la astrónoma tras su reciente fallecimiento

Julieta Fierro iluminará “La Noche
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra policías estatales en

Ataque contra policías estatales en Chihuahua deja tres elementos muertos y cuatro heridos

Cae Filiberto “N” tras operativo de alto impacto en Sinaloa; lo ligan a grupo de Los Chapitos

La Semar investiga dos buques extranjeros por presunto tráfico de drogas

FGJE de Sonora ofrece 1 mdp por localizar a dos agentes de seguridad acusados de homicidio

Drones, explosivos y miles de litros de químico: así fue el hallazgo de seguridad en Badiraguato

ENTRETENIMIENTO

La millonaria fortuna que tiene

La millonaria fortuna que tiene Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

¿Por qué se distanciaron Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga tras el éxito de ‘Amores Perros’?

¿Una señal para Aldo de Nigris? Fans de La Casa de los Famosos México encuentran presunto rostro en escena de la gran final

Patty López de la Cerda es operada tras crisis de salud asociada a miomas: “Un dolor de terror”

¿Habrá ‘La Casa de los Famosos México All Stars’? Esto respondió Rosa María Noguerón

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confesó

Julio César Chávez Jr. confesó que “le dolió” la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford

Este sería el rival de México Sub 20 si logra vencer a Chile en los Cuartos de Final

México vs Chile, IA revela el resultado de los Octavos de final del Mundial Sub-20

México vs Chile: cuál es el criterio de desempate en los octavos de final del Mundial Sub-20

WWE confirma la salida de Santos Escobar tras seis años en la empresa de lucha libre estadounidense