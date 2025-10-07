Anuncia gobierno de la CDMX Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025

Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025. Foto: Gobierno de México

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la realización del Festival de Ofrendas y Catrinas del Centro Histórico 2025, que tendrá lugar del 28 de octubre al 3 de noviembre. Este año, el evento se centrará en la conmemoración de los 700 años de la fundación de la Gran Tenochtitlan, según informaron autoridades capitalinas en una conferencia a la que asistieron vecinos, comerciantes y representantes de instituciones educativas.

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, el festival será coordinado por la Autoridad del Centro Histórico (ACH) en conjunto con el Fideicomiso Centro Histórico (FCH) y la Secretaría de Turismo local. Se prevé la participación de más de 250 ofrendas en los perímetros A y B del Centro Histórico. La realización de este encuentro busca fortalecer la identidad, el sentido de comunidad y la preservación artística vinculada al Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas del país.

Carlos Cervantes, coordinador general de la ACH, precisó que la edición de 2025 tendrá un formato de festival y no de concurso. “Para que aflore la creatividad y la participación, se le dé un reconocimiento a los participantes sin tener un tema de competencia o de concurso; finalmente, todos los trabajos son de reconocerse. Es un esfuerzo muy importante tanto vecinos, comercios, instituciones educativas y de gobierno”, expresó el funcionario.

El registro de participantes será gratuito y estará abierto entre el 6 y el 25 de octubre a través de la página oficial de la ACH (https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/). Las ofrendas deberán instalarse del 24 al 27 de octubre y permanecerán en exhibición durante siete días. El desmontaje se realizará el 4 de noviembre.

Se estipula que todas las ofrendas deben ubicarse en espacios públicos y cumplir requisitos de seguridad y narrativa visual. No se admitirán arreglos florales aislados; estos sólo podrán utilizarse como complemento de las instalaciones. Además, los responsables deberán asegurar el adecuado mantenimiento y desmontaje de las propuestas inscritas. Todos los participantes recibirán constancias, y reconocimientos simbólicos serán otorgados conforme a originalidad, narrativa o valor cultural de las propuestas. Las menciones especiales se difundirán a través de las redes sociales oficiales de la ACH.

El cierre del festival se llevará a cabo el 7 de noviembre con el Catrina Fest, una pasarela en Plaza del Seminario que organiza la comunidad de comercios y diseñadores de las calles República de Chile y República de Ecuador. En ella, jóvenes del Centro Histórico se caracterizarán de catrinas como parte de la tradición. La información detallada del evento estará disponible en la página oficial de la ACH.

Carlos Cervantes resaltó la colaboración de organilleros y la participación comunitaria, mientras anticipó que la capital se llenará de actividades culturales y gratuitas promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. “Se espera una gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, así como una importante derrama económica en el corazón de la ciudad”, concluyó Cervantes.