Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 6 de octubre

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 6 de octubre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 6 de octubre

La tormenta tropical Priscilla del océano Pacífico se desplazará lentamente paralela a las costas de Colima y Jalisco, su amplia circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, lluvias intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, así como lluvias muy fuertes en Nayarit; además, se prevén rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán; y viento con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa occidental de Guerrero. Priscilla se intensificará a huracán en el transcurso de este día.

Por su parte, la onda tropical núm. 36 recorrerá lentamente la península de Yucatán, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el centro del golfo de México, divergencia y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en dicha península, así como en el oriente y sureste de la República Mexicana.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciaran chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y centro del país; así como lluvias aisladas en el noreste.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Michoacán (costa y oeste). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Guerrero (oeste y costa), Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, este y costa), Tabasco, Veracruz (sur), Campeche (centro y suroeste) y Quintana Roo (este y sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: costa de Guerrero (occidente), así como en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Guerrero (occidente). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, además de costa de Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.