Filtran ensayo de La casa de los famosos México con persona en muletas representando a Dalílah Polanco y genera sospechas

Un video viral mostró a un miembro de la producción usando muletas en el ensayo general, lo que muchos interpretaron como una pista sobre el destino de Dalílah Polanco en el reality show

Por Armando Guadarrama

La filtración de un video de ensayo general desata polémica sobre el posible lugar de Dalílah Polanco en la final de 'La Casa de los Famosos México' (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inminente final de La Casa de los Famosos México ha quedado envuelta en polémica tras la difusión en redes sociales de un video que, según los usuarios, habría revelado accidentalmente el lugar que ocupará Dalílah Polanco en la competencia.

El clip, que corresponde a un ensayo general de la gala, se viralizó rápidamente y desató una ola de especulaciones sobre la transparencia del reality y el destino de los finalistas.

En la grabación, que comenzó a circular horas antes del desenlace del programa, se observa al actor Yurem desempeñando el papel de Galilea durante el simulacro, mientras que tres integrantes del equipo de producción representan a los concursantes que permanecen en la casa.

Uno de estos miembros utiliza muletas, un detalle que los seguidores interpretaron como una clara alusión a Dalílah Polanco, quien ha hecho uso de este apoyo durante la competencia. Este elemento fue considerado por muchos como una confirmación anticipada de que la actriz alcanzará el Top 3 del certamen.

Una persona representó a Dalílah con muletas. (Crédito: X)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. El video, proyectado en la casa justo cuando Dalílah pasaba frente a la pantalla, generó desconcierto entre los espectadores, ya que hasta ese momento no se había anunciado oficialmente quiénes ocuparían el quinto y cuarto lugar.

¿Por qué proyectaron el ensayo general cuando está Dalílah y por qué una persona lleva muletas representándola en el top 3 cuando hay votaciones abiertas? ¿Es neta esto?”, se preguntó un usuario en una publicación de X que contribuyó a la viralización del material.

La controversia se intensificó cuando parte del público acusó a la producción de manipulación y fraude, sugiriendo que el resultado podría estar predeterminado. No obstante, otros usuarios ofrecieron explicaciones alternativas, señalando que el ensayo general suele reflejar únicamente tendencias de votación o posibles escenarios, sin que ello implique un resultado definitivo.

La viralización del video genera acusaciones de manipulación y fraude en redes sociales, mientras otros defienden la práctica como parte de la producción televisiva (Facebook/lacasafamososmx)

Porque se llama TENDENCIA de votos, el 4to lugar debe estar muuuuy lejos y no le da para remontar porque ahí se ven los 4”, escribió un internauta, mientras que otro añadió: “Obvio conocemos cómo funciona un ensayo general y la tendencia de votos, lo que no entendemos es por qué se lo están proyectando pero bueno no le pido mucho intelecto a un fan de día”.

Algunos comentarios insistieron en que la proyección del ensayo es una práctica habitual en la producción televisiva, destinada a preparar al equipo técnico para las distintas etapas de la gala.

El ensayo general siempre lo proyectan! Esta es tu primera temporada? O cómo?”, cuestionó un usuario, y otro explicó: “Ensayan para que el staff que asiste en luces, puertas, cámaras, micros, etc. estén preparados para todo el transcurso de la noche y sepan en qué momento hacer cada actividad. Por ejemplo, mencionan al 5, le dicen al staff en qué momento va a abrir puerta, tirar humo, etc.”

Algunos usuarios explican que los ensayos generales reflejan tendencias de votación y posibles escenarios, sin determinar resultados definitivos (ViX)

Mientras la expectativa crece y las votaciones permanecen abiertas, los finalistas Aldo De Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco se preparan para disputar el premio de 4 millones de pesos.

La filtración del ensayo ha añadido un nuevo elemento de tensión a la definición del reality, dejando a la audiencia dividida entre la sospecha y la interpretación técnica de lo ocurrido.

