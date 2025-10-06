México

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 5 de octubre

La expectativa comienza a formarse aún en la primera semana

Por Mariana L. Martínez

Los rumores aseguran que los
Los rumores aseguran que los azules se llevan la Villa 360 CRÉDITO: FB/ExatlonMx

La emisión de este domingo 5 de octubre en Exatlón México promete un episodio clave al perfilarse la eliminación del primer participante de la novena temporada. Diversos portales de spoilers y una reciente filtración en redes sociales han agudizado la expectativa alrededor del duelo de eliminación, especialmente considerando que por primera vez en la edición 2025-2026, el riesgo recae exclusivamente en los hombres.

El conductor Antonio Rosique notificó desde el inicio que “El duelo de eliminación; nadie quiere aparecer en el primer domingo de la temporada. Los hombres son los que están en riesgo. El domingo voy a despedir al primer hombre de la temporada”, por lo que lo único seguro es que un deportista hombre deja la temporada en la primera semana.

Para el duelo de eliminación de esta noche, Alexis Vargas, artemarcialista y miembro del equipo azul, es el único confirmado hasta el momento para disputar la permanencia, tras ser superado en la zona de peligro por Humberto “Prime Time” Noriega.

Durante las jornadas anteriores, la estructura de los equipos y la dinámica de competencia quedaron definidas tras la Batalla por la Supervivencia, donde el equipo azul se impuso gracias a la actuación de Evelyn Guijarro, según informó El Financiero Entretenimiento. Esta victoria condenó a un integrante adicional de los ‘escarlata’ (equipo rojo) a participar en el circuito decisivo por la permanencia.

Los reportes señalan como posibles contendientes a Benyamin Saracho (gimnasta), William Arroyo (taekwondista, ambos del equipo rojo) y Alex Sotelo (boxeador, azul). Según otros rumores, Benyamin Saracho es el eliminado hoy 5 de octubre.

No obstante, un inusual descuido en la cuenta oficial de Instagram de Exatlón México generó una ola de especulación tras circular un video efímero que posteriormente fue eliminado revelaría que se trata de una leyenda azul, pero se desconoce si el video realmente existió o fue una confusión de fans.

Otros rumores apuntan a la posible salida de Ernesto Cázares, campeón de la primera edición y referente histórico del programa.

Quiénes están en Exatlón México

Equipo rojo

  • César Villaluz
  • Edna Carrillo
  • Luis Guerrero
  • Kari Rojas
  • William Arroyo
  • Thaily Suárez
  • Ella Bucio
  • Benjamín Saracho
  • Humberto Noriega
  • Paulette Gallardo
  • Mario ‘El Mono’ Osuna
  • Mati Álvarez

Equipo azul

  • Alexis Vargas
  • Andrea Álvarez
  • Antonio Flores
  • Paola Peña
  • Alejandro Aguilera
  • Karen Núñez
  • Alex Sotelo
  • Katia Gallegos
  • Doris del Moral
  • Ernesto Cázares
  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero

Dónde ver la eliminación de Exatlón México

La emisión de la primera eliminación podrá verse en vivo por Azteca UNO desde las 20:00 y hasta las 23:00 horas (tiempo del centro de México), y también estará disponible en streaming mediante Amazon Prime Video para quienes cuenten con suscripción.

Aunque durante la víspera existían fuertes rumores sobre la eliminación de un debutante rojo, la filtración más reciente cambia el enfoque hacia un integrante azul de gran trayectoria.

La incertidumbre se mantendrá hasta el cierre del episodio de este domingo, cuando se confirmará si el primer eliminado de la novena temporada es, efectivamente, Ernesto Cázares y si el programa optará por debutar su primer refuerzo, Aristeo Cázares, en el siguiente ciclo.

