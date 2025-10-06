México

Estos son los 20 estados de México que tendrán más lluvia en la segunda semana de octubre

La población deberá acatar las recomendaciones de Protección Civil ante encharcamientos

Por Mariana L. Martínez

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

El avance de intensas lluvias asociadas a ciclones tropicales marcará el clima en más de la mitad de México durante la segunda semana de octubre, generando condiciones para inundaciones y riesgos hidrometeorológicos relevantes.

Aunque octubre tiende a ser el mes final con lluvias abundantes en el país, para estos días se prevé un “temporal lluvioso importante”. La tormenta tropical Priscilla se habría fortalecido rápidamente a huracán de categoría 2 frente a las costas de Jalisco, con algunos modelos meteorológicos que sitúan la posibilidad de que alcance categoría 3 o 4 entre martes y jueves. En este escenario, su ruta la alejaría hacia el noroeste u oeste, lejos de tierra firme, pero, según otros escenarios liderados por la persistencia de un anticiclón en el norte, podría cambiar de trayectoria y dirigirse hacia Baja California al final de la semana.

En paralelo, otro sistema ciclónico se está desarrollando en el Istmo de Tehuantepec, cerca del litoral, lo que incrementa la humedad e impulsa una combinación dinámica que potencializa las lluvias. Sumado a esto, una zona de inestabilidad en el Golfo de México podría fortalecerse a partir del lunes, extendiendo el temporal desde Nuevo León hasta el sur del país.

Desde el miércoles hasta el viernes, el desplazamiento de Priscilla podría mantenerse muy próximo a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, provocando lluvias torrenciales sobre la franja costera y precipitaciones fuertes en el interior, aunque no se prevé que toque tierra.

Estados más afectados por la lluvia del 5 al 11 de octubre

Se estima que los estados más afectados en términos de acumulados de lluvia serán:

  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Campeche
  • Tabasco
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Guerrero
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Michoacán
  • Colima
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Tamaulipas
  • la Huasteca de San Luis Potosí.

Para estas regiones, los promedios podrían oscilar entre 70 y 150 mm, con zonas montañosas que recibirían hasta 200-350 mm, e incluso más de 400 mm en algunos sectores de Veracruz, la Huasteca, el Istmo y el Pacífico Sur.

En áreas como la Sierra Madre Oriental, las costas del Pacífico y el mismo Istmo, el seguimiento será exhaustivo ante la probabilidad de inundaciones, desbordes de ríos y arroyos, así como deslizamientos de terreno y fuertes corrientes de agua.

En contraste, el norte y el Bajío experimentarán lluvias más esporádicas, con estimaciones de 20-50 mm, aunque en zonas de montaña podrían alcanzar localmente entre 70 y 150 mm, particularmente en el noreste y entre Querétaro e Hidalgo, donde podrían superar los 150 mm.

