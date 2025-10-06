México

El principal indicador de la BMV inicia sesiones este 6 de octubre con pérdida de 2,33%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que inaugura la sesión del lunes 6 de octubre con grandes bajadas del 2,33%, hasta los 60.541,82 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días previos, el índice bursátil corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano acumula un descenso 2,24% aunque, por el contrario, en el último año aún conserva un ascenso del 22,72%. El índice BMV se sitúa un 3,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.915,57 puntos) y un 23,66% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, aparece el Nasdaq 100, que vincula a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más representativo de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más poderosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Asimismo, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Autoridades federales y estatales lograron la detención de un presunto generador de violencia, junto a cinco cómplices, tras un operativo que incluyó el aseguramiento de varias propiedades

Cae “Don José” en Durango,

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 5 de octubre: quiénes ganaron los $7.8 millones en premios

Se trata de uno de los juegos más populares del país que entrega millones de pesos cada sorteo

Resultados del Melate, Revancha y

Mal arranque de semana para el peso: precio del dólar sube tras débiles datos económicos en México

La divisa estadounidense avanzó ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este lunes

Mal arranque de semana para

Dólar canadiense en México hoy 6 de octubre

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Dólar canadiense en México hoy

¿Afección es lo mismo que afectación? La RAE aclara la duda

Es común que algunas personas utilicen ambas palabras como sinónimos, pero tienen diferencias muy significativas

¿Afección es lo mismo que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Don José” en Durango,

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Redes explotan contra el papá

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

La Llorona Xochimilco 2025: estas son las fechas, horarios y todo lo que debes saber

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera conmoción nacional

En qué gastará Aldo de Nigris los 4 millones de pesos que obtuvo tras su triunfo en La Casa de los Famosos México

¿Coincidencia o destino? El orden de las visitas familiares en La Casa de los Famosos México anticipó el resultado final

DEPORTES

Esta es la televisora que

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal