Detienen a siete durante cateos en 44 inmuebles por delito de despojo en Edomex: suman más de 900 incautados

Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

Un total de siete personas fueron detenidas como resultado de diversos cateos realizados en seis municipios del Estado de México como parte de la Operación Restitución, la cual pretende combatir el delito de despojo.

El 5 de octubre la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que los cateos e inspecciones en fueron realizados por agentes de los tres órdenes de gobierno en 44 inmuebles distribuidos en los municipios de Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, Tultitlán y Tecámac.

“Fueron detenidos 6 masculinos y una femenina en flagrancia, mismos que fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica", es parte del informe de los hechos.

Más de 900 inmuebles asegurados

Desde que inició el operativo en abril pasado, los registros oficiales indican que suman 975 inmuebles asegurados a lo largo de 25 municipios del Edomex.

Descripción: Suman más de 900 inmuebles asegurados. (Crédito: FGJEM)

De las construcciones aseguradas, más de la mitad (514 de ellos) ya fueron regresados a sus legítimos dueños, a través de las determinaciones del ministerio Público.

La Fiscalía mexiquense detalló que de los 514 inmuebles devueltos, 470 son casas habitación, 37 predios y un par que eran usados como locales comerciales. La institución agregó que la puesta en práctica de la Operación Restitución ha derivado en que más personas denuncien actividades ligadas a despojos realizado en 2024 y en años anteriores.

Conflictos familiares, herencias y por colindancia

De igual manera, la FGJEM compartió que las denuncias sobre despojo suelen ser resueltas con el uso de mecanismos alternos, pues comúnmente implican diferencias entre arrendatarios y arrendadores, familiares y hasta herencias o colindancias entre predios, según un análisis de la propia institución.

Parte de las acciones realizadas recientemente (FGJEM)

Mientras que, otros casos incluyen posibles actividades criminales de otro tipo. Infobae México ha registrado diversas detenciones de personas ligadas al despojo en Edomex y quienes son presuntos integrantes de grupos delictivos autodenominados “sindicatos”.

Por ejemplo en septiembre pasado fue capturado Alejandro “N”, alias El Choko, quien es señalado como posible líder de La Chokiza, esta última una célula ligada con despojos en territorio mexiquense.

Mientras que el pasado mes de junio la Fiscalía del Edomex informó la vinculación a proceso en contra de 73 personas que estarían ligadas con despojo y secuestro. Algunos de los procesados fueron identificados como integrantes de la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)”, “Unión 300″ y/o “Los 300″, “Sindicato 22 de octubre”, “Los Gastones” y “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ)”.