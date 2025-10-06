México

Conoce el clima de este día en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Guadalajara para este lunes.

El clima para este lunes en Guadalajara alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 15 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 5.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 49%, con una nubosidad del 74%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 76%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas básicamente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha metrópoli, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de lluvias se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo general se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro descienda a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las precipitaciones se reducen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando bajó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda caída de nieve en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaGuadalajaraJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, Mar queda en quinto lugar

Los finalistas están viviendo las últimas horas en el reality y en la noche se dará a conocer al favorito del público

La Casa de los Famosos

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Coahuila, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado mexicano

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Qué tan bueno es tomar probióticos todos los días

Estos microorganismos suelen usarse para beneficios gastrointestinales

Qué tan bueno es tomar

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

En la segunda parte del partido, ambos equipos se hicieron daño y cayeron los primeros goles

Chivas vence a Pumas en

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

Los depósitos se llevarán a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada persona

Pensión Bienestar 2025: cuándo será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Mapa” en Michoacán,

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, votaciones cerradas

Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Top 10 Netflix México: “Las guerreras k-pop” dominan el listado de las mejores películas de la plataforma

Por esta razón los fans de Chespirito están indignados con ‘El Chavo del 8′ que presentó Bad Bunny en Saturday Night Live

Top 10 K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X arrasa el ranking de las canciones más populares hoy

DEPORTES

Chivas vence a Pumas en

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil