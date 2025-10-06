Cazzu revela cómo vive la maternidad sin el respaldo de Christian Nodal: “Inti no habla”

Cazzu revela cómo la maternidad en solitario ha transformado su vida personal y profesional (Foto: @cazzu)

La maternidad ha supuesto para Cazzu un proceso de transformación personal y profesional, marcado por la ausencia de Christian Nodal en la crianza de su hija Inti.

En una reciente conversación para el pódcast Un elefante en la habitación de Marie Claire Colombia, la artista argentina abordó con franqueza los desafíos de ejercer la maternidad en solitario y compartió sus expectativas para el futuro de su hija, nacida en septiembre de 2023.

Durante la entrevista, Cazzu reflexionó sobre el impacto que la maternidad ha tenido en su vida y en su carrera. La cantante expresó que este año ha estado lleno de experiencias inéditas, señalando:

“Estoy muy feliz, soy mamá, saqué mi nuevo disco. Ha sido un año de experiencias muy nuevas para mí, filmé una película, cambié un poco mi música, me encanta. Estoy en estos momentos de descubrimientos”. La artista destacó que, a pesar de los cambios, se siente plena tanto en el ámbito personal como en el profesional.

La artista argentina comparte los desafíos y alegrías de criar a su hija Inti sin la presencia constante de Christian Nodal (Instagram)

En cuanto a la relación cotidiana con Inti, Cazzu compartió momentos que la llenan de orgullo y ternura. Relató que su hija, aunque aún no habla con claridad, ya imita sus gestos y expresiones, y que la conexión entre ambas se manifiesta en pequeños detalles:

“Algo que a mí me genera mucha felicidad es que yo veo que para ella yo soy algo muy preciado. Cuando yo me pongo un vestido y me pongo mis zapatos y ella me mira (y dice) ‘Wow mamá’, me destroza”, afirmó la cantante en el pódcast. Además, mencionó que la niña balbucea con tonos similares a los suyos, lo que refuerza el vínculo entre madre e hija.

“No habla, pero balbucea bastante bien, pero los tonos son iguales a lo míos, la forma en la que lo dice”.

Cazzu expresa su deseo de preservar los valores y la bondad en el futuro de su hija (Ig cazzu)

La artista también abordó sus inquietudes sobre el futuro de Inti, consciente de que la hija de dos figuras públicas enfrentará desafíos particulares. Cazzu manifestó: “Me cuesta imaginarme a Inti tan grande”, y añadió que su principal deseo es preservar los valores de su hija.

En sus palabras: “Esto es lo que a mí me gustaría: que sea quien quiera ser pero que sea una persona respetuosa, que le importen los otros, que le importe el mundo que la rodea, que le importe su familia, que tenga bondad en su corazón, que no sucumba a la maldad, que las injusticias no la derroten tampoco”.

Reconoció que Inti crecerá enfrentando “otro tipo de injusticias como el ser ‘la hija de’”, y subrayó que ese será un camino que ambas deberán construir paso a paso. Su esperanza, afirmó, es que su hija se sienta orgullosa de la madre que tiene.

Cazzu reflexiona sobre el impacto de la fama en la crianza de Inti y los retos de ser 'la hija de' (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

La situación con Christian Nodal añade complejidad a la dinámica familiar. El cantante mexicano, en una entrevista con Adela Micha, explicó que sus compromisos laborales, la distancia entre países y cuestiones legales han dificultado la convivencia con Inti. Nodal detalló que para visitar a su hija debe realizar vuelos de hasta 17 horas, y que su agenda solo le permite estar con ella uno o dos días en cada viaje.

Actualmente, Inti reside en Argentina junto a su madre, lo que limita la frecuencia de los encuentros con su padre.

Por su parte, Cazzu denunció en el pódcast Se regalan dudas que Nodal no le ha otorgado el permiso legal necesario para que Inti pueda viajar con ella a otros países, una situación que complica su vida profesional y personal. La cantante relató que la posibilidad de que ese permiso sea revocado en cualquier momento ha sido uno de los momentos más difíciles que ha atravesado.