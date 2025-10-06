México

Ataque a balazos en Baja California deja un menor muerto

Tres sujetos resultaron heridos por la agresión armada

Por Luis Contreras

Al sitio acudieron agentes de seguridad (Facebook/Border Zoom)

Un ataque armado contra cuatro jóvenes en Baja California dejó uno de ellos, menor de edad, muerto y tres heridos. La agresión fue realizada en la ciudad fronteriza de Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada.

Los hechos sucedieron la noche del 4 de octubre y fueron registrados por medios locales, quienes detallaron que los cuatro individuos estaban en una reunión en inmediaciones de la calle Casiopea.

Hasta dicho lugar acudieron tres sujetos que accionaron sus armas en contra del grupo que tomaba cerveza. Tras las detonaciones, los agresores huyeron del sitio sin que hasta el momento hayan sido reportadas detenciones ligadas al caso.

Parte del operativo en el sitio (Border Zoom)

Reportes de TV Azteca Baja California detallan que las personas heridas fueron identificadas como Hilda Guadalupe, de 24 años y quien cuenta con una herida en la pierna derecha; Jaime Alexander, de 18 años que resultó con impactos en el brazo y abdomen; mientras que Kevin Alexis, de 24 años, fue herido en el brazo izquierdo.

Sin embargo, un joven de 16 años fue herido en la cabeza, por lo que cuando los equipos de emergencia llegaron al sitio lo declararon sin signos vitales. A los otros tres les brindaron primeros auxilios y fueron llevados la hospital.

Además, elementos de seguridad resguardaron la zona para que fueran realizadas las diligencias.

Sujetos disparan contra la Fiscalía de Ensenada y queman patrullas

| X / @AlfredoAlvarezz

Por su parte, el pasado20 de septiembre fueron registrados ataques contra las instalaciones de Fiscalía General del estado de Baja California en Ensenada que derivaron en la quema de tres vehículos oficiales.

Un grupo de sujetos armados llegó al estacionamiento de la Fiscalía de Ensenada, el cual está ubicado ubicado en la zona de El Ciprés, fue escenario de un ataque alrededor de la medianoche. De igual manera, fueron arrojadas bombas molotov contra los vehículos. Cabe destacar que en Tijuana también fueron registradas agresiones contra las instituciones de seguridad.

Días después, el 24 de septiembre, la FGE del estado confirmó el arresto de tres personas que estarían relacionadas con los ataques en Ensenada y Tijuana del 20 y 21 de septiembre.

"No fue un ataque a Ensenada. Fue a nuestra institución. Obviamente es por el trabajo que hemos hecho: hemos detenido a bandas criminales sin ver a qué grupo pertenecen porque no nos corresponde a la fiscalía del estado determinar e investigar esos delitos. Son fuero federal", declaró la titular de la Fiscalía, María Elena Andrade Ramírez.

