Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Mx tras la jornada 12 del Apertura 2025

Por Rodrigo Gutiérrez González

Chivas vence a Pumas y se mete a puestos de liguilla. Credito: cuartoscuro

La Liga MX no para de darnos grandes juegos, resultados inesperados y goleadas sorprendentes provocando cambios importantes en la tabla de posiciones ya con la liguilla a la vuelta de la esquina. Así es cómo quedó el listado luego de la jornada 12 del Apertura 2025.

Por segunda semana consecutiva, el Toluca se mantiene como súper líder del torneo con 28 puntos. Los actuales campeones del futbol mexicano vencieron 2-4 al León, en el debut de Ignacio Ambriz como técnico esmeralda.

Muy cerquita de los Diablos está el América, con 27 unidades. Los hombres de André Jardine vencieron 3-0 al Santos Laguna.

En tercer puesto se encuentra Monterrey, con 26 puntos. Los Rayados rescataron el punto al quedar 2-2 contra los Xolos, que están en sexta posición con 20 unidades.

América busca el liderato y le pisa los talones al Toluca (REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY)

En la lista sigue Cruz Azul, con 25 puntos. La máquina empato 1-1 ante los Tigres, que se ubican en la quinta posición de la competición con 23 unidades.

Pachuca está en séptimo lugar, con 20 puntos, luego de vencer por la mínima al Necaxa.

Mientras que Bravos quedó en octavo, con 18 unidades, tras caer 3-1 ante el Atlas.

Finalmente, Chivas ya se metió a puestos de liguilla con 17 puntos. Los hombre de Gabriel Milito vencieron 1-2 a los Pumas, que están en la décima posición con 13 puntos.

Aquí la tabla general de posiciones completa:

1. Toluca

  • Puntos: 28.
  • Partidos ganados: 9.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 2.

2. América

  • Puntos: 27.
  • Partidos ganados: 8.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 1.

3. Monterrey

  • Puntos: 26.
  • Partidos ganados: 8.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 2.

4. Cruz Azul

  • Puntos: 25.
  • Partidos ganados: 7.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 1.

5. Tigres

  • Puntos: 23.
  • Partidos ganados: 6.
  • Partidos empatados: 5.
  • Partidos perdidos: 1.

6. Tijuana

  • Puntos: 20.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 5.
  • Partidos perdidos: 2.

7. Pachuca

  • Puntos: 20.
  • Partidos ganados: 6.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 4.

8. FC Juárez

  • Puntos: 18.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 4.
Toluca le dio su bienvenida a Nacho Ambriz como nuevo técnico de León (Club León)

9. Guadalajara

  • Puntos: 17.
  • Partidos ganados: 5.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 5.

10. Pumas

  • Puntos: 13.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 5.

11. Atlas

  • Puntos: 13.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 4.
  • Partidos perdidos: 5.

12. León

  • Puntos: 12.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 6.

13. Mazatlán FC

  • Puntos: 11.
  • Partidos ganados: 2.
  • Partidos empatados: 5.
  • Partidos perdidos: 5.

14. Gallos Blancos de Querétaro

  • Puntos: 11.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 7.

15. Atlético de San Luis

  • Puntos: 10.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 8.

16. Santos Laguna

  • Puntos: 10.
  • Partidos ganados: 3.
  • Partidos empatados: 1.
  • Partidos perdidos: 8.

17. Necaxa

  • Puntos: 9.
  • Partidos ganados: 2.
  • Partidos empatados: 3.
  • Partidos perdidos: 7.

18. Puebla

  • Puntos: 5.
  • Partidos ganados: 1.
  • Partidos empatados: 2.
  • Partidos perdidos: 9.

Liguilla al momento

Como avanza el Apertura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general de posiciones, apuntando a hacerse de un puesto en la Liguilla y el Play In.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro restantes pelearán en el Play In, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 12:

Cuartos de Final:

  • Toluca vs Ganador del Play In
  • América vs Ganador del Play In
  • Monterrey vs Tijuana
  • Cruz Azul vs Tigres

Play In:

  • Pachuca vs FC Juárez
  • Guadalajara vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer encuentro del Play In se enfrentaría a América en los cuartos de final.

Mientras que el vencedor del segundo juego del Play In peleará contra el perdedor del primer partido y quien resulte victorioso conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Toluca.

