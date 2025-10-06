México

Activan alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX para la tarde y noche de este domingo 5 de octubre

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Guardar
Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas. (Cuartoscuro)

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este domingo 5 de octubre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 5 de octubre en sus redes sociales oficiales.

Todas las alcaldías estarán bajo este pronóstico de fuertes lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras alcaldías durante la tarde y noche de este domingo 5 de octubre.

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 5 de octubre. (Cuartoscuro)

Protección Civil señaló que las 16 alcaldías de la Ciudad de México estarán en alerta amarilla por las fuertes lluvias con granizo esperadas durante el día.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este domingo 5 de octubre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 5 de octubre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 16 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 5 de octubre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 5 de octubre será de las 17:30 hasta las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

En 16 alcaldías de la
En 16 alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Temas Relacionados

Clima CDMXClimaCDMXLluviasLluvias fuertesFuertes lluviasLluvias CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del bicarbonato de sodio

Algunas de sus características son ideales para combatir ciertas condiciones de salud

Cuáles son las propiedades curativas

Cheesecake sin horno de fresa, rico en proteína e ideal para bajar de peso

Este postre puede contribuir a una dieta saludable como un antojo

Cheesecake sin horno de fresa,

Pumas vs Chivas Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX

Los auriazules reciben al rebaño sagrado en el Estadio Olímpico Universitario en un duelo directo por la zona de play-in

Pumas vs Chivas Jornada 12

El mejor lugar para comprar cobijas, sábanas y cortinas desde 100 pesos en CDMX

Este lugar tiene todo lo que necesitas para tu hogar a precios accesibles

El mejor lugar para comprar

¿Tamales perfectos? Este es el tiempo exacto para cocinarlos sin fallar

Expertos explican cómo ajustar el vapor, la masa y la olla para lograr cocción uniforme sin errores ni tamales crudos o resecos

¿Tamales perfectos? Este es el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces en la final para ayudar a tu favorito

Convocan en el Monumento a la Revolución de CDMX a apoyo masivo de Aldo De Nigris en la final de La Cas de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre

Edna Monroy, de ‘Ponte Fit’ en Televisa Deportes, muestra lesiones en su rostro tras violenta separación: “Es agresivo”

Muere Gustavo Cosaín, actor de ‘Simplemente María’ y novelas de Televisa, tras dura enfermedad

DEPORTES

Pumas vs Chivas Jornada 12

Pumas vs Chivas Jornada 12 del Apertura 2025 Liga MX

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video