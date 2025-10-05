México

¿Se canceló tu viaje? Consulta el estado de las operaciones del AICM

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Por Infobae Noticias

Guardar
El estatus de las operaciones
El estatus de las operaciones en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estado de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto capitalino cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estado de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del domingo 5 de octubre.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 00:40

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 5 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: líneas, costo y

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 5 de octubre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El puerto de Veracruz: la

Así está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 5 de octubre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Así está la calidad del

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Se ha identificado como cabeza de la organización criminal a Nelson Arturo Echezuria Alcántara

Se registran 108 feminicidios en

Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

En esta recta final, cada finalista enfrentó situaciones que le llevaron a mostrar su lado más sensible durante el reality

Con emociones a flor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Se registran 108 feminicidios en

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

ENTRETENIMIENTO

Con emociones a flor de

Con emociones a flor de piel: así fue la última semana en La Casa de los Famosos México

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20