México

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó la acción conjunta que culminó con heridos, detenidos y la recuperación de un vehículo robado

Por Carlos Salas

Cinco personas fueron detenidas en la persecución, una de ellas resultó herida. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo armado en Mazatlán, Sinaloa, terminó en la detención de cinco civiles armados y el aseguramiento de un arsenal.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP) el incidente se inició cuando integrantes de la Guardia Nacional identificaron un vehículo Kia K4 de color verde claro con placas sobrepuestas VSY-937-A que presentaba reporte de robo, tras la identificación, los ocupantes adoptaron una actitud evasiva y agresiva.

Según las autoridades, los civiles armados intentaron escapar a alta velocidad, mientras abrían fuego contra los elementos federales, lo que llevó a un intercambio de disparos en una persecución que atravesó la Zona Dorada y el fraccionamiento Gaviotas, concluyendo en la calle Girasoles.

Arsenal incautado por las autoridades. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

El reporte informó que de dicho enfrentamiento resultó herido uno de los detenidos, quien recibió atención médica antes de quedar bajo custodia y entre los objetos asegurados se encontraron:

  • 4 rifles AK-47 calibre 7.62
  • 26 cargadores abastecidos
  • Cartuchos útiles
  • 2 chalecos tácticos color verde
  • Un inhibidor de señal
  • 23 objetos metálicos en forma de punta (ponchallantas)
  • Un botiquín de primeros auxilios táctico

Asimismo, las autoridades recalcaron que el aseguramiento representa un golpe importante contra las células delictivas que operan en la región, además, la dependencia subrayó la continuidad de los patrullajes y la vigilancia de forma permanente en Mazatlán y municipios vecinos.

Vehículo Kia donde viajaban los agresores. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Los cinco detenidos, junto con el vehículo, el armamento y el equipo táctico, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que inició las carpetas de investigación necesarias para determinar la responsabilidad de los implicados.

Cinco homicidios registrados en un solo día en Sinaloa

El pasado sábado 4 de octubre cerró con al menos cinco personas asesinadas y dos más heridas por disparos de acuerdo con información de Línea Directa.

De acuerdo con el medio, los hechos violentos se concentraron en la zona centro y sur del estado, asimismo, las autoridades estatales informaron sobre la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la colonia Progreso, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con datos extraídos por este medio a partir de registros de fiscalías federales y estatales, el más reciente corte del 3 de octubre ubicó a Sinaloa entre las entidades que reportaron tres homicidios dolosos ese día.

Imagen ilustrativa - Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado en Culiacán. (AP Foto)

Este número representa parte de la tendencia persistente durante los meses recientes, donde el promedio diario nacional ronda las 52 víctimas, según las estadísticas actualizadas con corte al 4 de octubre de 2025.

En la misma tabla comparativa, estados como Sonora, Estado de México y Morelos también figuraron entre las entidades con múltiples asesinatos reportados. El documento oficial confirma la presión que enfrentan habitualmente las instituciones de seguridad locales y la magnitud del fenómeno.

El monitor de homicidios dolosos arroja para septiembre y lo que va de octubre de 2025 una media nacional diaria de víctimas superior a 47 casos. Este nivel se mantiene tras varios meses con registros superiores a 50 muertes al día en todo el país. En Sinaloa, la incidencia de muertes violentas continúa como uno de los principales desafíos para el sistema de seguridad estatal.

