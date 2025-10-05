Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Las autoridades detuvieron a tres personas involucradas en el tráfico de drogas. (SSPC)

En una acción derivada de una persecución en la alcaldía Álvaro Obregón, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron la detención de tres personas y el aseguramiento de más de 280 dosis de presunta droga y un arma de fuego corta.

De acuerdo con la versión oficial de la dependencia, los hechos se desarrollaron en la colonia Lomas de la Era cuando oficiales que patrullaban en la avenida México 68, esquina con calle Pocitos, observaron a dos hombres intercambiando envoltorios por dinero en efectivo, lo que levantó sospechas de la posible comisión de un delito.

Posterior al descubrimiento, cuando los agentes intentaron intervenir, un automóvil gris se aproximó súbitamente y una mujer desde el interior los amagó con una pistola, lo que provocó el inicio de una persecución mientras uno de los sujetos era detenido en el lugar.

Según las autoridades, la persecución culminó en las calles Flor de San Juan y Gloria, en la colonia Torres de Potrero, cuando el vehículo de los sujetos chocó contra otra unidad. En ese punto, los policías aseguraron tanto a la conductora, una mujer de 45 años, como a otro hombre de 23 años que viajaba en la parte trasera.

La persecución dejó como resultado la incautación de 286 dosis de droga. EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Durante la revisión preventiva aplicada conforme a los protocolos policiales, los agentes decomisaron:

46 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana

191 envoltorios azules con posible cocaína en piedra

49 bolsas transparentes con probable cocaína en polvo

Un arma de fuego corta

Un cargador con 15 cartuchos útiles

Dinero en efectivo

Dos teléfonos

La SSC precisó que tras un cruce de datos, la mujer detenida estaría vinculada a una célula delictiva dedicada a la distribución, compra y venta de narcóticos en varias colonias de la zona poniente de la capital.

Los arrestados, identificados como una mujer de 45 años y dos hombres de 26 y 23 años, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos, junto con los objetos asegurados, a disposición del Ministerio Público, donde la autoridad determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Cae en Morelos la hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Liliana “N”, alias La Voz y/o Li, presunta integrante del Cártel de Tláhuac e hija de Felipe de Jesús “N”, alias El Ojos, exlíder de la organización criminal.

La FGJCDMX detuvo a Liliana “N”, alias La Voz y/o Li, presunta integrante del Cártel de Tláhuac e hija de Felipe de Jesús “N”, alias El Ojos, exlíder de la organización criminal. Foto: FGJCDMX

Su captura se ejecutó en el municipio de Cuautla, Morelos, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa, donde agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos la localizaron tras labores de inteligencia.

Luego de ser detenida, Liliana “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que se defina su situación jurídica.

Asimismo, las autoridades confirmaron que Liliana “N” contaba con una ficha de recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a su localización debido a que era considera como una de las principales integrantes del grupo delictivo.