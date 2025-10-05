México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces en la final para ayudar a tu favorito

La competencia por el premio millonario y el reconocimiento genera emociones en los fans

Por Mariana L. Martínez

La expectativa por la final de La Casa de los Famosos México 2025 ha crecido entre miles de seguidores que buscan influir en el desenlace de la competencia, especialmente ante la posibilidad de votar más de 10 veces por su concursante favorito.

Con la gala definitiva programada para el domingo 5 de octubre, el interés por los mecanismos oficiales y las estrategias alternativas para maximizar la participación se ha convertido en tema central de conversación.

El sistema oficial de votación distingue entre dos tipos de usuarios: quienes cuentan con una suscripción a ViX Premium y quienes utilizan una cuenta gratuita.

Los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios por su participante preferido, mientras que los usuarios sin suscripción solo disponen de un voto por día. Para participar, es necesario ingresar al sitio oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparece durante la transmisión en vivo.

Una vez dentro, el usuario debe iniciar sesión, seleccionar a su finalista y confirmar el voto, que se contabiliza de inmediato.

Las votaciones se habilitan en momentos específicos: el miércoles, durante la transmisión en vivo; jueves y viernes, de 20:30 a medianoche; y el domingo, desde la pregala de las 20:00 hasta minutos antes del anuncio del ganador.

Estrategias alternativas para votar más de 10 veces

  • Una de las estrategias más utilizadas consiste en emplear varios dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras, lo que permite emitir votos adicionales desde cada uno.
  • Cambiar de navegador —por ejemplo, alternar entre Chrome, Safari y Firefox— también puede habilitar nuevos intentos.
  • Otra táctica frecuente es abrir la página de votación en modo incógnito o limpiar la caché y el historial del navegador, lo que reinicia las cookies y posibilita un nuevo voto.
  • Además, algunos optan por adquirir suscripciones adicionales a ViX Premium utilizando diferentes correos electrónicos, incrementando así la cantidad de votos disponibles.
  • Pedir ayuda a familiares o amigos con sus propias cuentas o suscripciones representa otra forma de sumar apoyos para el favorito.

No obstante, estas estrategias alternativas presentan ciertas limitaciones y riesgos. Su efectividad puede variar según el dispositivo y la configuración del navegador, y no garantizan la misma facilidad ni los beneficios oficiales.

La compra de múltiples suscripciones implica un gasto adicional, y depender de terceros para votar puede no resultar siempre viable.

Además, la legalidad y transparencia de estos métodos han sido objeto de debate, en un contexto donde los panelistas del programa han señalado que los votos no están necesariamente relacionados con la cantidad de seguidores en redes sociales, y recomiendan enfocar el apoyo en un solo concursante en lugar de dividirlo.

