Gobernadora de Tlaxcala destaca valor del sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional dedicó su sorteo a los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, resaltando su papel como raíz de la nación mexicana. Crédito: Lotería Nacional

Con motivo de los 500 años de la fundación de la Ciudad de Tlaxcala, la Lotería Nacional dedicó su sorteo a homenajear el origen y la trascendencia de esta ciudad. La conmemoración se realizó este 5 de octubre en el Teatro Xicohténcatl, donde la directora general de dicha institución, Olivia Salomón, autoridades locales y federales y una audiencia de más de 200 invitados resaltaron el papel de la metrópolis como raíz de la nación y símbolo del mestizaje en México.

Olivia Salomón resaltó el valor histórico de Tlaxcala al declarar que el estado es la “tierra hermana de Puebla y cuna de la nación, raíz de la historia y donde nació México.” Además, enfatizó la transformación histórica de sus habitantes, al afirmar que “aquí se fundó la primera república indígena reconocida por la corona española y comenzó el mestizaje, esa unión de sangres, lenguas y visiones que dio origen a nuestra identidad”.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros definió el billete conmemorativo del sorteo como “una nueva evidencia que lleva impresa nuestra narración colectiva”. Subrayó que cada boleto es testimonio de la memoria de un pueblo, la herencia de los pueblos originarios, el legado colonial y la vida de las mujeres y hombres que habitan el estado.

Se emitieron 2.4 millones de billetes conmemorativos a la fundación de Tlaxcala. Crédito: Lotería Nacional

Lorena Cuéllar enfatizó el impacto actual y futuro del símbolo impreso en cada cachito: “En cada trazo cuenta una historia que viajará por todo México, y que recordará al país que Tlaxcala es raíz, es identidad y es futuro”. Explicó también que el billete representa memoria y horizonte, al reconocer la riqueza histórica de la entidad y motivar el orgullo, la economía y el turismo estatal.

La ceremonia estuvo acompañada por la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, el presidente municipal Alfonso Sánchez García, así como la secretaria de Cultura estatal, Karen Álvarez y el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera.

En el acto, Olivia Salomón reiteró el respaldo de la Lotería Nacional a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien —según destacó— promueve la importancia de la justicia histórica junto con la justicia social.

Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, destacó a Tlaxcala como cuna de la nación y símbolo del mestizaje en México. Crédito: Lotería Nacional

Como parte de la conmemoración, Olivia Salomón transmitió a los asistentes y a quienes participaron en el sorteo el deseo de que la fortuna acompañe sus hogares, remarcando que el verdadero premio se encuentra en el orgullo por la identidad y por la historia compartida.

“Cada uno de los dos millones cuatrocientos mil cachitos que se emitieron honró a esta ciudad que supo transformar la resistencia en identidad, y cada billete se convirtió en símbolo de orgullo colectivo, porque Tlaxcala es patrimonio de todo México”, puntualizó.