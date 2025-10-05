En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

¿Quién encabeza la tabla de posiciones de la Fórmula 1? (Jovani Perez/Infobae)

La Fórmula 1 está de manteles largos con su aniversario número 75. Como cada temporada, los 20 pilotos que integran la parrilla compiten arduamente dentro del asfalto para conseguir el codiciado campeonato mundial tras finalizar los 24 Grandes Premios del calendario.

A lo largo de 38 semanas cada escudería y piloto darán lo mejor de sí para cruzar la bandera a cuadros lo antes posible. Fernando Alonso y Carlos Sainz buscan seguir escribiendo historia dentro del “Gran Circo” y trabajarán de la mano con sus escuderías para sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

Después de las acciones registradas dentro del circuito. Así quedó la tabla de clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos después de la última fecha del calendario.

Quiénes lideran el top 3 del Campeonato

Algunos de los pilotos de la parilla de la temporada 2025 en el "media day" de la Fórmula 1 (XREUTERS/Hamad I Mohammed)

Los pilotos que dominan el podio de la temporada 2025 de la Fórmula 1 son: Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen.

Tras la última carrera, el australiano de McLaren encabeza la tabla de pilotos, sumando los 336 puntos en lo que va de la competición.

Por su parte, el piloto británico de la escudería McLaren le pisa los talones a Piastri y se encuentra en el segundo puesto con sus 314 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Red Bull Racing, con el bronce. El neerlandés ya suma 273 en lo que va de la temporada.

La clasificación completa de la Fórmula 1

Carlos Sains arriba del FW47 durante los test de pruebas de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein (REUTERS/Jakub Porzycki)

1.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 336

2.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 4

País: Great Britain

Puntos: 314

3.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 1

País: Netherlands

Puntos: 273

4.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 237

5.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 173

6.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 125

7.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 88

8.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 70

9.- Isack Hadjar

Escudería: Racing Bulls

Número: 6

País: France

Puntos: 39

10.- Nico Hulkenberg

Escudería: Kick Sauber

Número: 27

País: Germany

Puntos: 37

11.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 36

12.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 32

13.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 32

14.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 30

15.- Esteban Ocon

Escudería: Haas

Número: 31

País: France

Puntos: 28

16.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 20

17.- Yuki Tsunoda

Escudería: Red Bull Racing

Número: 22

País: Japan

Puntos: 20

18.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Kick Sauber

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 18

19.- Oliver Bearman

Escudería: Haas

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

20.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 0

