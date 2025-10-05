México

Cinco asesinatos en un sólo día: motociclistas ejecutados y un hombre envuelto en plástico en Sinaloa

Cinco personas perdieron la vida y dos resultaron lesionadas por ataques armados en diferentes puntos del estado

Por Fabián Sosa

Guardar
Sinaloa cerró el 4 de
Sinaloa cerró el 4 de octubre con cinco personas asesinadas y dos heridas por disparos, según fuentes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Sinaloa cerró el pasado sábado 4 de octubre con cinco personas asesinadas y dos heridas por disparos, según el balance preliminar recabado por fuentes locales, información que será confirmada por autoridades oficiales.

Los hechos violentos se concentraron en la zona centro y sur del estado y arrojan luz sobre la persistencia de la problemática de violencia letal.

Entre los eventos más graves, autoridades estatales localizaron el cuerpo de un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición en la colonia Progreso, en Culiacán.

Recuento de los hechos

Los hechos violentos se concentraron
Los hechos violentos se concentraron en la zona centro y sur del estado, destacando la persistencia de la violencia letal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo se realizó tras reportes ciudadanos y más tarde, en la colonia Emiliano Zapata, también en la capital, dos motociclistas fueron ejecutados por sujetos armados que los interceptaron frente a una purificadora de agua.

Otro ataque dejó a una joven con lesiones por arma de fuego en la colonia Villa Verde, dentro del sector Barrancos. Así lo reportó Línea Directa al citar información proporcionada por los cuerpos de emergencia y seguridad local.

En la colonia Pemex, en un terreno baldío, se ubicó el cuerpo de otro hombre con impactos de bala que hasta el momento no ha sido identificado.

Fuera de la capital, en la zona sur, un vecino de la colonia Felipe Ángeles, en Mazatlán, fue atacado cuando se encontraba en un parque, sobre el camellón de la avenida Múnich. El ataque ocurrió mientras convivía con otras personas y terminó con la víctima sin vida por heridas de bala.

La jornada también incluyó el hallazgo de un hombre envuelto en plástico, con heridas por proyectil de arma de fuego, abandonado junto a un canal en el poblado La Higuerita, sindicatura de Culiacancito.

Autoridades localizaron cuerpos en avanzado
Autoridades localizaron cuerpos en avanzado estado de descomposición y víctimas ejecutadas en diferentes colonias de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos extraídos por este medio a partir de registros de fiscalías federales y estatales, el más reciente corte del 3 de octubre ubicó a Sinaloa entre las entidades que reportaron tres homicidios dolosos ese día.

Este número representa parte de la tendencia persistente durante los meses recientes, donde el promedio diario nacional ronda las 52 víctimas, según las estadísticas actualizadas con corte al 4 de octubre de 2025.

En la misma tabla comparativa, estados como Sonora, Estado de México y Morelos también figuraron entre las entidades con múltiples asesinatos reportados. El documento oficial confirma la presión que enfrentan habitualmente las instituciones de seguridad locales y la magnitud del fenómeno.

El monitor de homicidios dolosos arroja para septiembre y lo que va de octubre de 2025 una media nacional diaria de víctimas superior a 47 casos. Este nivel se mantiene tras varios meses con registros superiores a 50 muertes al día en todo el país. En Sinaloa, la incidencia de muertes violentas continúa como uno de los principales desafíos para el sistema de seguridad estatal.

Línea Directa subrayó que las cifras públicas siguen siendo preliminares y pueden variar conforme avance el procesamiento oficial de las carpetas de investigación.

Temas Relacionados

SinaloaSeguridadHomicidiosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Así quedarían los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025, según encuestas finales hoy en su gran final

Este domingo 5 de octubre el programa de Televisa y ViX llega a su fin tras 10 polémicas semanas

Así quedarían los 5 lugares

Hugo Aguilar exige ajustar la reforma a ‘Ley de Amparo’ y cuestiona la retroactividad: “El procedimiento está burocratizado”

El ministro de la SCJN emitió su postura en torno a la nueva reforma de Morena para restringir el uso de amparos

Hugo Aguilar exige ajustar la

Oka Giner y David Zepeda protagonizan “Somos familia”, nueva telenovela Ignacio Sada: trama, elenco y fecha de estreno

Descubre todos los detalles de esta historia que llegará a a Televisa

Oka Giner y David Zepeda

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Los dos futbolistas están en la lista de 21 jugadores convocados por Eduardo Arce para el torneo mundialista

Mundial Sub-20: César Garza y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Persecución, un choque y un

Persecución, un choque y un parque acordonado: la cadena de hechos tras el asesinato de Vicente “A” en Mazatlán

Se registran 108 feminicidios en los estados donde operaba el líder de la pandilla venezolana Tren de Aragua

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Así quedarían los 5 lugares de La Casa de los Famosos México 2025, según encuestas finales hoy en su gran final

Oka Giner y David Zepeda protagonizan “Somos familia”, nueva telenovela Ignacio Sada: trama, elenco y fecha de estreno

Bad Bunny sorprende con imitación de Quico en un sketch del ‘El Chavo del 8′ en SNL tan inesperado como extraño

Presunto fraude final en La Casa de los Famosos a favor de Dalílah Polanco y Shiky: qué pasa cuando votas en ViX

DEPORTES

Futbolistas de la Liga MX

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó