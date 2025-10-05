Christian Iván “M” recibe condena de más de 50 años por abuso sexual infantil en Ciudad Juárez

Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Iván M. R. fue sentenciado a 53 años y siete meses de prisión por la violación de una menor de edad en Ciudad Juárez, Ch¡huahua tras ser declarado penalmente responsable de agredir sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones.

Según lo que reportó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, además de la condena, el sentenciado deberá pagar 210 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño.

El fallo se dictó después de que el Ministerio Público, mediante pruebas durante el juicio oral, acreditó que los ataques ocurrieron en diferentes periodos y domicilios: de enero a mayo de 2014, en junio de 2019 y entre octubre y diciembre de 2022. En el caso más reciente, Christian Iván M. R. drogó a la menor con una droga conocida como cristal, lo que aumentó la gravedad de los hechos.

La víctima sufrió los abusos al interior de domicilios ubicados en la colonia Parajes del Valle y el fraccionamiento Portal del Roble. El agresor fue detenido gracias a que se le giró una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigación.

Por la naturaleza de los actos, el tribunal determinó la penalidad agravada y el cumplimiento de la condena en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Según definiciones de UNICEF y especialistas recogidas en el documento “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y suele ser cometido por conocidos o familiares que, aprovechando la confianza y la convivencia, prolongan sus acciones durante largos periodos.

Las víctimas, en muchos casos, sufren daños irreparables en su integridad física, psíquica y moral, además de ver vulnerados derechos fundamentales protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por leyes nacionales y estatales.

El informe de UNICEF destaca que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, y que los agresores pueden emplear amenazas, engaños, manipulación y, en ocasiones, sustancias para controlar a las víctimas y mantener el secreto. La guía enfatiza la importancia de la detección temprana, la escucha adecuada y el acompañamiento profesional para la recuperación de los menores afectados.

La sentencia impuesta en este caso resulta de una política de castigo severo a la violencia sexual infantil, en línea con las recomendaciones internacionales y la protección reforzada a las víctimas. El documento de UNICEF señala al respecto: “El abuso sexual contra los niños y adolescentes exige medidas de prevención, denuncia y asistencia integral, para asegurar justicia y evitar la revictimización”.