México

Christian Iván “M” recibe condena de más de 50 años por abuso sexual infantil en Ciudad Juárez

Tras años de silencio y manipulación con reiterados abusos en diferentes domicilios, el acusado recibe sentencia ejemplar en Chihuahua

Por Fabián Sosa

Guardar
Policía mexicana realiza arrestos en
Policía mexicana realiza arrestos en una escena del crimen acordonada, durante operativo de seguridad en una zona de alto riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christian Iván M. R. fue sentenciado a 53 años y siete meses de prisión por la violación de una menor de edad en Ciudad Juárez, Ch¡huahua tras ser declarado penalmente responsable de agredir sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones.

Según lo que reportó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, además de la condena, el sentenciado deberá pagar 210 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño.

El fallo se dictó después de que el Ministerio Público, mediante pruebas durante el juicio oral, acreditó que los ataques ocurrieron en diferentes periodos y domicilios: de enero a mayo de 2014, en junio de 2019 y entre octubre y diciembre de 2022. En el caso más reciente, Christian Iván M. R. drogó a la menor con una droga conocida como cristal, lo que aumentó la gravedad de los hechos.

Operativo de la AEI en Chihuahua

El acusado recibe pena ejemplar
El acusado recibe pena ejemplar de 53 años y siete meses por abuso reiterado contra una menor de edad. (FGE Chihuahua)

La víctima sufrió los abusos al interior de domicilios ubicados en la colonia Parajes del Valle y el fraccionamiento Portal del Roble. El agresor fue detenido gracias a que se le giró una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigación.

Por la naturaleza de los actos, el tribunal determinó la penalidad agravada y el cumplimiento de la condena en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez.

Según definiciones de UNICEF y especialistas recogidas en el documento “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia y suele ser cometido por conocidos o familiares que, aprovechando la confianza y la convivencia, prolongan sus acciones durante largos periodos.

Las víctimas, en muchos casos, sufren daños irreparables en su integridad física, psíquica y moral, además de ver vulnerados derechos fundamentales protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño y por leyes nacionales y estatales.

El informe de UNICEF destaca que la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados, y que los agresores pueden emplear amenazas, engaños, manipulación y, en ocasiones, sustancias para controlar a las víctimas y mantener el secreto. La guía enfatiza la importancia de la detección temprana, la escucha adecuada y el acompañamiento profesional para la recuperación de los menores afectados.

La sentencia impuesta en este caso resulta de una política de castigo severo a la violencia sexual infantil, en línea con las recomendaciones internacionales y la protección reforzada a las víctimas. El documento de UNICEF señala al respecto: “El abuso sexual contra los niños y adolescentes exige medidas de prevención, denuncia y asistencia integral, para asegurar justicia y evitar la revictimización”.

Temas Relacionados

Abuso sexual infantilCiudad JuárezSentenciaSeguridadChihuahuamexico-noticias

Más Noticias

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

La actriz y comediante está hasta arriba en todas las encuestas

Dalílah Polanco revela en qué

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Investigaciones apuntan que el Policía Estatal Preventivo sí era escolta pero pertenecía a la Unidad Administrativa

Reportan que Alexander, el policía

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift, “The Life Of a Showgirl”, abrió un debate inesperado en redes sobre la similitud con un sencillo del mexicano

¿Taylor Swift plagió canción de

Juan Osorio tiene su propio final de telenovela y se casa con Eva Daniela, actriz 38 años menor

El enlace nupcial estuvo marcado por emotivos votos, una gran fiesta y la presencia de figuras destacadas del entretenimiento

Juan Osorio tiene su propio

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que Alexander, el policía

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

Las advertencias de ‘El Mayo’ Zambada: a un año de su captura, la estructura del narcotráfico desafía al Estado mexicano

ENTRETENIMIENTO

¿Taylor Swift plagió canción de

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

Juan Osorio tiene su propio final de telenovela y se casa con Eva Daniela, actriz 38 años menor

La Casa de los Famosos México gran final en vivo hoy domingo 5 de octubre: ¿Quién ganará el reality de Televisa?

Ariadne Díaz y José Ron regresan en ‘Papás por Siempre’: fecha de estreno, horario y elenco confirmado

Martha Guzmán teme por la integridad de Dalílah Polanco si gana LCDLF: expone amenazas de fans de Aarón Mercury

DEPORTES

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual

Mundial Sub-20: César Garza y Obed Vargas, las promesas mexicanas que militan fuera de la Liga MX

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario