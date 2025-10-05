México

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Pijijiapan. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Pijijiapan ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 21:04 horas de este 4 de octubre a 45 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 82.5 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 15.402 grados de latitud y -93.507 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (REUTERS/Luisa González)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Así se prepara el polvo de sábila que ayuda a disminuir la apariencia de las arrugas y manchas

El formato seco de aloe vera se consolida como alternativa para el cuidado facial, permitiendo crear mascarillas y lociones personalizadas con beneficios hidratantes y regeneradores

Así se prepara el polvo

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Este grupo criminal está relacionado con delitos de trata de personas, venta de drogas, extorsión y secuestros

Estos son los estados en

Morena refuerza llamado para acudir a primer informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo este domingo

Desde las redes sociales de Luisa Alcalde se ha reforzado el mensaje para asistir al evento de la presidenta de México

Morena refuerza llamado para acudir

Estas son las vialidades que cerrarán en CDMX para el primer informe de gobierno de Sheinbaum en el zócalo

Se tiene previsto que el evento comience a las 11:00 horas del domingo y contempla la concentración masiva en la plaza principal del país

Estas son las vialidades que

Flor de cempasúchil: el ingrediente mexicano con múltiples beneficios para la piel

El uso de extractos y aceites la planta tradicional mexicana está ganando popularidad en productos cosméticos y tratamientos caseros

Flor de cempasúchil: el ingrediente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados en

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Flor de cempasúchil: el ingrediente

Flor de cempasúchil: el ingrediente mexicano con múltiples beneficios para la piel

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20