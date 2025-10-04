México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este viernes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Por Infobae Noticias

El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto capitalino pública el estatus en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del 3 de octubre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: UA3917

Destino: Houston

Aerolínea: United Airlines

Hora: 04:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4750

Destino: S. Antonio

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:10

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2646

Destino: Zacatecas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 19:30

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Figura clave en los 90, brilló con técnica y carisma, seleccionado con Brasil y dejó huella en el Azteca

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Adrián Michel “N” fue localizado con un lanzagranadas, armas de fuego y drogas

Gobierno federal habilita mil 152 refugios temporales en costa del Pacífico ante posible impacto de Priscila

Se han habilitado mil 152 refugios temporales en los estados potencialmente afectados

Agua de cereza para dormir mejor y más rápido

La melatonina y los antioxidantes que contiene el fruto puede favorecer descanso profundo y prolongado en adultos

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Los fans de la cantante reaccionaron en redes sociales al nuevo trabajo discográfico

