Retuvo a su hija de dos años con machete en Nogales, Sonora, pero autoridades lograron rescatarla

Una niña de dos años fue rescatada con vida luego de permanecer alrededor de cuatro horas en manos de su padre, quien la habría retenido armado con un machete en un domicilio del fraccionamiento La Mesa, sección Las Chollas, en el municipio de Nogales, Sonora. Ante ello, autoridades municipales, estatales y agentes ministeriales intervinieron tras un operativo coordinado.

Con base en información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el presunto responsable fue identificado como Sergio Valente “N”, de 39 años de edad, quien habría cargado a la niña dentro de la casa mientras sostenía un machete. Las autoridades confirmaron que intentaron dialogar con él durante varias horas con el fin de que entregara a la menor a su madre, quien se encontraba en el domicilio.

Cuando los intentos de mediación no prosperaron, los cuerpos de seguridad forzaron la puerta de la vivienda. En ese momento se escucharon al menos dos detonaciones de arma de fuego. En el operativo, las fuerzas involucradas fueron la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal, Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional (GN).

La niña fue rescatada sin lesiones y puesta bajo el resguardo de su madre, según los reportes oficiales. En cuanto al presunto responsable, fue lesionado durante la intervención policiaca. Fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

El reporte de la fiscalía estatal determinó que la menor rescatada se encontraba fuera de peligro | FGJES

Los medios informan que el hombre recibió al menos dos impactos de bala, aunque la versión oficial no señala número exacto ni ubicación precisa de las heridas.

La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y deslindar responsabilidades. El operativo se justificó por el riesgo inminente para la vida e integridad de la menor. A la par, y de acuerdo con los reportes locales, la rápida intervención de las autoridades fue clave para evitar un desenlace trágico.

Testigos denuncian un intento previo de secuestro por el hombre

Vecinos del fraccionamiento La Mesa compartieron versiones en redes sociales que atribuyen al mismo sujeto un intento de secuestrar a una niña de 12 años momentos antes. Una usuaria identificada como Alma Lira relató que el hombre trató de cargar a su hija cuando caminaba por la banqueta, forcejeó con los familiares y posteriormente se atrincheró con la bebé.

Otra mujer, Perla Frayre, comentó que el agresor intentó llevarse también a otra vecina, lo que despertó las sospechas de algunos residentes acerca de la presencia de una bebé dentro de la vivienda.

Diversos testigos y usuarios de redes sociales señalaron que el hombre había "secuestrado" a otra menor de 12 años | SSP Sonora

En declaraciones más extensas, una persona identificada como Nohemy Lira dio el nombre completo del presunto secuestrador como Sergio Valente Verdugo Ballesteros y narró que él habría intentado sacar a su hermana para forzarla hacia su casa.