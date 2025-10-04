México

Receta de atole pumpkin spice fácil, rápido y delicioso

Ideal para acompañar tamales, pan de muerto o pan tostado

Por Eduardo Marsan

Atole pumpkin spice
Atole pumpkin spice

El atole es un clásico de la gastronomía mexicana que ha acompañado a generaciones durante el frío y en festividades. En esta ocasión, se presenta una versión innovadora: la preparación caliente de pumpkin spice, una combinación que integra la calidez del atole tradicional con los aromas otoñales.

Ingredientes clave

Para elaborar esta infusión cremosa, se necesitan ingredientes básicos como maicena, leche, azúcar y extracto de vainilla. Sin embargo, lo que distingue esta receta es la adición de especias como canela, nuez moscada, jengibre y clavo, que aportan un perfil de sabor único y reconfortante. Además, se incorpora puré de calabaza, que enriquece la mezcla con un color vibrante y una textura aterciopelada.

Preparar y compartir un atole
Preparar y compartir un atole de calabaza casero se convierte en el pretexto perfecto para reunir a la familia, celebrar las costumbres mexicanas y disfrutar de una bebida reconfortante y nutritiva. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Preparación paso a paso

⇒⇒ La elaboración de esta mezcla caliente comienza con la combinación de las especias en un tazón.

⇒⇒ En una licuadora se integran el puré de calabaza, la leche, el extracto de vainilla, la maicena y el azúcar.

⇒⇒ Posteriormente, se vierte la preparación en una olla y se cocina a fuego medio, revolviendo constantemente hasta lograr una consistencia cremosa y homogénea.

⇒⇒ Una vez lista, se sirve caliente, ideal para disfrutar en días fríos.

Un toque mexicano

El pumpkin spice ha ganado reconocimiento a nivel internacional. Al incorporarlo a al vasto abanico de bebidas mexicanas, se logra una fusión que celebra las raíces locales mientras abraza tendencias culinarias globales. Esta versión del atole no solo ofrece un sabor delicioso, sino que también representa una adaptación creativa que honra la tradición mientras innova en cada sorbo.

Perfecta para otoño

La preparación especiada es ideal para los meses de otoño, cuando las temperaturas bajan y se busca un calor reconfortante. Su combinación de aromas cálidos la convierte en la opción perfecta para acompañar tamales, pan de muerto, pan tostado o simplemente para degustar disfrutar en una tarde tranquila.

Aunque su valor nutricional puede variar según los ingredientes específicos utilizados, el contenido calórico y de azúcar puede reducirse al utilizar leche descremada o alternativas vegetales sin azúcar, y al ajustar la cantidad de azúcar añadida.

Esta receta es un ejemplo de cómo la cocina mexicana sigue evolucionando, incorporando influencias externas sin perder su esencia. El atole especiado invita a explorar nuevas combinaciones de sabores y a celebrar la riqueza gastronómica en cada trago, a probar opciones de tendencias culinarias globales, ideal para disfrutar en los días de bajas temperaturas que en algunas regiones del país comienza a sentirse.

mexico-noticias

