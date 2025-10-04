Poncho de Nigris arremete contra Facundo por negar el talento de su familia y lanza acusación sobre uso de drogas

Poncho y Facundo intensifican su guerra (Ig/Facundo,Ponchodenigris)

Recientemente, Facundo aseguró que la familia de Aldo de Nigris carece de talento. Sus declaraciones provocaron aún más diferencias con Poncho de Nigris, con quien desde hace un tiempo no se lleva nada bien.

El exintegrante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, tras su salida de programa, criticó abiertamente la manera en que la familia de Aldo lo apoya, señalando que sus acciones generan odio en redes sociales y cuestionando su talento:

“Esa familia vive de eso. Entonces está bien que se aferren a la fama, porque pues mucho talento no tienen, que se aferren a como puedan. Es lo único que les da de qué hablar”, expresó Facundo ante la prensa.

La guerra entre Poncho y Facundo comenzó después de que el integrante de Día provocara una caída de Aldo de Nigris (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Aunque Facundo reconoció que no le parece negativo que la familia respalde a Aldo de Nigris, cuestionó la manera en que lo hacen, calificando de irresponsable la estrategia que, según él, fomenta el odio en internet:

“Entiendo que está chido apoyar a la persona que quieres, lo que no entiendo es por qué apoyar tratando de destruir a los otros, de forma muy irresponsable, promoviendo el hate y los escupitajos por todos lados”.

En su intervención, Facundo lanzó una crítica directa a Poncho de Nigris y a su entorno familiar, afirmando: “Para ellos es parte del show, pero cada quien da lo que tiene dentro de sí mismo. Si eres una mier... de ser humano, lo que vas a aventar es pura mier...”.

Poncho le contesta a Facundo y le dice de todo

(Instagram/@lacasafamososmx)

En una reciente entrevista, Poncho de Nigris le contestó a Facundo y no fue para nada pacífico:

“La basura de Facundo, son personas que no han hecho las cosas bien. Anda de mediocre que ya lo sacaron de La Casa y se le acabó el mundo porque era su última oportunidad de hacer algo en la vida. Tiene 47 años y se quedó en la época de los 90, con su estúpido duende que tenía y ya no sabe qué hacer, ahora anda cuidando insectos y yo le recomiendo que cuide a su vieja para que no le ponga el cuerno”.

El regiomontano aseguró que sus palabras eran tan sólo una forma de defenderse de sus recientes declaraciones:

“Ser viste como niño pen... de los 90 y está esperando un programa en el canal 5. No invirtió bien su dinero. Habló mal de la familia, dijo que los De Nigris no tenía talento que sólo hablan mal de las personas. A mí me tiran y yo me defiendo”.