Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

El reconocido compositor comparte que ya terminó un tema exclusivo para el intérprete de regional mexicano, mientras se prepara para colaborar también con Ángela Aguilar en próximos lanzamientos. |Fotos: IG, nodal - REUTERS

Los fanáticos de Christian Nodal se encuentran en incertidumbre ante las recientes declaraciones del compositor Kakalo, quien estaría trabajando con Pepe Aguilar y podría comenzar a colaborar en algunas canciones del sonorense y Ángela Aguilar.

En una entrevista para Ventaneando, el compositor reveló que el intérprete de “Por mujeres como tú” le pidió varias canciones para el próximo álbum del intérprete de “Botella tras botella”.

“Por ejemplo, este disco que Nodal está haciendo, tengo entendido que lo está produciendo Pepe Aguilar. De hecho, Pepe me dijo: ‘Oye, ocupo canciones más bien para Nodal, ¿qué onda?’“, compartió el compositor.

Y agregó: “Tengo dos que tres, pero mi especialidad es hacer algo a la medida”.

Pepe Aguilar produce el próximo álbum de Christian Nodal, según declaraciones de Kakalo. (Foto: @pepeaguilar_oficial/nodal)

¿Cuándo se estrenará el nuevo disco de Christian Nodal?

En la misma conversación, Kakalo confirmó haber terminado ya una pieza pensada específicamente para el cantante de regional mexicano, la cual podría estrenarse pronto.

“Ya compuse una canción para Nodal que está por salir, no sé, en estos meses y es un rolón”, reveló en el programa de TV Azteca.

La colaboración entre ambos artistas ya está generando interés, especialmente después del eco alcanzado por “Cuídamela bien”, tema escrito por Kakalo, interpretado por Pepe Aguilar y dirigido a Nodal.

Kakalo revela que trabaja en nuevas canciones para Christian Nodal y Ángela Aguilar. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Pero el intérprete de 26 años no sería el único que estaría colaborando con Kakalo, su esposa, Ángela Aguilar también estaría preparando nuevos proyectos musicales de su mano.

“Con Ángela también estoy ahí en proceso de escribir algo para ella, pero sí, andamos en pláticas”, confesó.

¿Christian Nodal terminó su relación con su papá y le dio preferencia a Pepe Aguilar?

Desde hace semanas se especuló de una supuesta separación entre Nodal y sus padres por preferencia hacia ‘el bandido de amores’, pero en una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el cantante desmintió todos los rumores.

“No es cierto, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio”, afirmó tras ser consultado sobre la continuidad de su padre como mánager.

Nodal critica la propagación de rumores sobre su vida personal y profesional.(Foto: @nodal)

Durante el mismo encuentro con la prensa, lamentó la rapidez con la que los rumores se propagan en el entorno digital y cuestionó los motivos detrás de la difusión de historias sin fundamento.

“No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, expresó.

Pese a las palabras del sonorense, los rumores en torno a su vida profesional y privada no han parado, y con las recientes declaraciones de Kakalo las especulaciones sobre el distanciamiento familiar van en aumento.