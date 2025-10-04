“Me estoy vitaminando”: Flor Rubio revela la ardua rutina que llevará cuando sea jueza en La Granja VIP

Flor Rubio comentó que no ha tenido grandes complicaciones con el contagio (IG: florrubiooficial)

Flor Rubio se suma como jueza a La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que apuesta por una dinámica diferente, transmisiones en vivo y acceso 24/7. El programa promete emociones, polémica y la participación de celebridades en un formato innovador que busca captar la atención del público desde el primer día.

Flor Rubio y su papel como jueza en La Granja VIP

La llegada de Flor Rubio al panel de críticos de La Granja VIP representa un reto profesional y una oportunidad única en su carrera. La conductora expresó su entusiasmo por el proyecto y anticipó que el elenco de celebridades aún guarda sorpresas para la audiencia:

“Estoy más que emocionada. Ni se imaginan los nombres que faltan de la granja. Va a estar muy buena”, dijo en un encuentro con los medios.

Rubio destacó que su rol como crítica le exige un alto nivel de objetividad, ya que debe mantener la imparcialidad ante lo que ocurra dentro del reality.

(IG: @lagranjavipmx)

“Tengo el papel de crítico, es más difícil, porque tengo que tratar de ser muy imparcial con respecto a lo que suceda dentro de la granja”.

La convivencia con otros jueces, como Lolita Cortés, Rey Grupero, Fer y Kalinette Puente, añade un elemento especial al programa. Según Rubio, la propia Cortés reconoció que será su primera experiencia como jueza en un reality de aislamiento, lo que equilibra la dinámica entre los miembros del panel.

“No lo había hecho Lolita. Y nosotras tenemos la ventaja de que conocemos a todas las celebridades que van a entrar”, explicó.

La periodista no descartó que puedan surgir desacuerdos entre los jueces, aunque confía en que cualquier diferencia quedará dentro del foro: “Espero que no nos vaya tan mal y que no nos vayamos a pelear. Y si nos peleamos, pues a gusto, porque al cabo es un juego y es un programa de televisión y espero que no trascienda fuera de la pantalla”.

(IG: @lagranjavipmx)

¿Cómo será la rutina de Flor Rubio?

El compromiso de Rubio con el proyecto implica un esfuerzo adicional en su rutina diaria, ya que compaginará su participación en el reality con otros compromisos laborales.

“Voy a tener trabajo en la mañana y voy a tener trabajo en la noche. Imagínense que me levanto a las cinco de la mañana, pero me voy a acostar a las doce o una de la mañana. O sea, voy a dormir muy poco, me estoy suplementando, me estoy vitaminando”, relató sobre su preparación física y mental para afrontar el ritmo del programa.

El formato de La Granja VIP: dinámica diaria, acceso total y celebridades en aislamiento

La Granja VIP se distingue por su estructura novedosa y su apuesta por la inmediatez. Flor Rubio adelantó que el reality no seguirá la rutina tradicional de nominaciones y expulsiones fijas.

“Cada día tiene un punto climático... cada día está pasando algo distinto, eso sí les puedo adelantar”, señaló, subrayando que la producción busca mantener la atención del público con sorpresas constantes.

La gala cero marcará el inicio de la competencia y, desde ese momento, el programa ofrecerá momentos emocionantes y cambios inesperados.

(IG: @lagranjavipmx)

El reality se transmitirá desde un foro ubicado en el Ajusco, a 14 kilómetros de las instalaciones de TV Azteca. La conducción estará a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva, quienes acompañarán a los jueces y a las celebridades participantes en las galas en vivo, programadas de lunes a viernes y los domingos. Además, el público podrá seguir la convivencia y las actividades de los famosos en tiempo real, gracias a la transmisión 24/7 disponible en Disney+.

Rubio explicó que la producción revelará más detalles sobre la dinámica y el elenco durante la conferencia de prensa prevista para el martes, donde se presentará un video explicativo.

“Se está armando un gran video en donde les vamos a explicar día por día, se van a acordar de mí, día por día va a pasar algo muy emocionante”, anticipó, sin revelar más información para mantener la expectativa.

Con entusiasmo y confianza, Flor Rubio enfrenta este nuevo reto profesional, convencida de que la experiencia le permitirá crecer y vivir momentos únicos en la pantalla.