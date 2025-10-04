México

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Los fans de la cantante reaccionaron en redes sociales al nuevo trabajo discográfico

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ya salió a la venta y está disponible en todas las plataformas de música. Por supuesto, los mexicanos ya escucharon las 12 canciones que lo conforman y, aunque las opiniones están divididas, la tendencia en redes sociales confirman el impacto de la cantante intérprete de Style. Actualmente, las redes sociales están llenas de reacciones y divertidos memes al respecto.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El álbum, que tiene una duración de 41 minutos, representa una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien optó por colaborar con Max Martin, el productor sueco reconocido por su trabajo en ‘...Baby One More Time’ de Britney Spears y en ‘1989’, el disco que consolidó la transición de la cantante del country al pop internacional. Esta decisión implicó dejar de lado a Jack Antonoff, su colaborador habitual, conocido por su influencia en el sonido pop con matices rock junto a destacadas voces femeninas.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

El nuevo trabajo de la cantante ya se convirtió en el más escuchado en un sólo día en Spotify y su éxito se se suma a una serie de logros recientes. El álbum anterior de la artista, The Tortured Poets Department, había establecido el mismo récord de Spotify con más reproducciones en un solo día tras su lanzamiento el 19 de abril de 2024.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

¿Taylor Swift volverá a México pronto?

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Ese mismo año, Taylor fue la artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma por segundo año consecutivo. Su gira ‘The Eras Tour’, que concluyó el año pasado y tuvo tres paradas en la Ciudad de México, se consolidó como la más exitosa en la historia de la música en vivo.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Estas son las canciones que se incluyen en el nuevo disco de Taylor Swift:

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)
  1. “The Fate of Ophelia”
  2. “Elizabeth Taylor”
  3. “Opalite”
  4. “Father Figure”
  5. “Eldest Daughter”
  6. “Ruin the Friendship”
  7. “Actually Romantic”
  8. “Wi$h Li$t”
  9. “Wood”
  10. “CANCELLED!”
  11. “Honey”
  12. “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)
(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Pese a que el álbum ha resultado todo un éxito, las posibilidades de una nueva gira de la cantante se ha disipado tras una entrevista entrevista con BBC Radio 1, donde admitió que estaba demasiada cansada como para embarcarse nuevamente en un tour:

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, explicó la intérprete de Ruin the Friendship. Aunque no descartó volver a salir de tour, dejó claro que por ahora no está en sus planes, así que los fans mexicanos tendrán que esperar un poco.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Temas Relacionados

Taylor SwiftThe Life of a ShowgirlMemesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Figura clave en los 90, brilló con técnica y carisma, seleccionado con Brasil y dejó huella en el Azteca

Muere a los 58 años

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Adrián Michel “N” fue localizado con un lanzagranadas, armas de fuego y drogas

Capturan a “Terry”, integrante de

Gobierno federal habilita mil 152 refugios temporales en costa del Pacífico ante posible impacto de Priscila

Se han habilitado mil 152 refugios temporales en los estados potencialmente afectados

Gobierno federal habilita mil 152

Agua de cereza para dormir mejor y más rápido

La melatonina y los antioxidantes que contiene el fruto puede favorecer descanso profundo y prolongado en adultos

Agua de cereza para dormir

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Terry”, integrante de

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio, tras salir de LCDLFMX

La noche que México no durmió: cuando Verónica Castro y Juan Gabriel mantuvieron despierto a su público

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

DEPORTES

Muere a los 58 años

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador