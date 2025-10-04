¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

(captura de pantalla)

El nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ya salió a la venta y está disponible en todas las plataformas de música. Por supuesto, los mexicanos ya escucharon las 12 canciones que lo conforman y, aunque las opiniones están divididas, la tendencia en redes sociales confirman el impacto de la cantante intérprete de Style. Actualmente, las redes sociales están llenas de reacciones y divertidos memes al respecto.

El álbum, que tiene una duración de 41 minutos, representa una nueva etapa en la carrera de la cantante, quien optó por colaborar con Max Martin, el productor sueco reconocido por su trabajo en ‘...Baby One More Time’ de Britney Spears y en ‘1989’, el disco que consolidó la transición de la cantante del country al pop internacional. Esta decisión implicó dejar de lado a Jack Antonoff, su colaborador habitual, conocido por su influencia en el sonido pop con matices rock junto a destacadas voces femeninas.

El nuevo trabajo de la cantante ya se convirtió en el más escuchado en un sólo día en Spotify y su éxito se se suma a una serie de logros recientes. El álbum anterior de la artista, The Tortured Poets Department, había establecido el mismo récord de Spotify con más reproducciones en un solo día tras su lanzamiento el 19 de abril de 2024.

¿Taylor Swift volverá a México pronto?

Ese mismo año, Taylor fue la artista más escuchada a nivel mundial en la plataforma por segundo año consecutivo. Su gira ‘The Eras Tour’, que concluyó el año pasado y tuvo tres paradas en la Ciudad de México, se consolidó como la más exitosa en la historia de la música en vivo.

Estas son las canciones que se incluyen en el nuevo disco de Taylor Swift:

“The Fate of Ophelia” “Elizabeth Taylor” “Opalite” “Father Figure” “Eldest Daughter” “Ruin the Friendship” “Actually Romantic” “Wi$h Li$t” “Wood” “CANCELLED!” “Honey” “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Pese a que el álbum ha resultado todo un éxito, las posibilidades de una nueva gira de la cantante se ha disipado tras una entrevista entrevista con BBC Radio 1, donde admitió que estaba demasiada cansada como para embarcarse nuevamente en un tour:

“Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”, explicó la intérprete de Ruin the Friendship. Aunque no descartó volver a salir de tour, dejó claro que por ahora no está en sus planes, así que los fans mexicanos tendrán que esperar un poco.

