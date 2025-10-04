Florinda Meza lamenta no estar en el primer lugar de las más odiadas de México

La actriz sigue dando de qué hablar (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

No hay duda en que el estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo reavivó el interés y la polémica en torno a la figura de Florinda Meza, quien ha sido objeto de críticas por su relación con Roberto Gómez Bolaños.

La producción de la serie de Max, que habla de la historia creador de “El Chavo del 8” y otros famosos personajes que se convirtieron en íconos de la televisión, no solo exploró su trayectoria profesional, sino que también expuso detalles de su vida privada, en particular su historia de amor con Florinda Meza, relación que comenzó cuando Graciela Fernández, madre de los hijos de Chespirito, continuaba siendo parte de la historia del comediante.

Florinda Meza recordó el inicio de su romance con Roberto Gómez Bolaños. (La Saga, YouTube)

El éxito de la serie provocó reacciones en las redes sociales, y fueron millones de espectadores los que criticaron a Florinda Meza por “haberse metido” en la relación de un hombre casado. Las viejas entrevistas de la actriz que sus “haters” comenzaron a desenterrar tampoco ayudaron mucho, especialmente una de ellas donde declaraba que la esposa y los hijos del comediante eran, para ella, “defectos”.

Toda esta controversia provocó que Florinda Meza fuera considerada una de las celebridades más odiadas del 2025, junto a estrellas como Ángela Aguilar, a quien no le ha ido nada bien desde que se confirmó su relación con Christian Nodal.

La ironía de Florinda Meza: no quiere ser la tercera más odiada, sino la primera

La actriz reacciona con humor a las críticas

La reacción de Florinda Meza ante las críticas no tardaron en llegar. En entrevista con Adela Micha, la viuda de Chespirito habló de la forma en la que se critica a las mujeres en las redes sociales.

Ahora, cuando la controversia se volvió menos densa, en otro encuentro con los medios de comunicación, aseguró, con ironía, que lamenta ser la tercera más odiada de México y no la primera:

“Por ahí alguien me dijo que estaba en el tercer lugar de las más odiadas y dije: ‘pero qué mal, si yo siempre he tenido primer lugar en todo, desde que estaba en la primaria’”.

Esta declaración evidenció su decisión de enfrentar los señalamientos con humor, contrario a lo que se podría esperar e alguien bombardeado continuamente con malos comentarios en las redes sociales.

A pesar de la controversia, Florinda Meza conserva un lugar destacado en la memoria colectiva gracias a personajes como Doña Florinda en El Chavo del 8, un rol que la consolidó como parte fundamental de la historia de la televisión mexicana.