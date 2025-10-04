Cuatro adolescentes secuestraron a un joven, intentó escapar al lanzarse de auto pero tuvo trágico final en SLP

Los hechos ocurrieron al sur de la capital de SLP. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Un hombre que fue secuestrado e iba en un automóvil con sus captores, murió luego de lanzarse desde el vehículo en movimiento para tratar de liberarse, en el estado de San Luis Potosí.

La Guarda Civil estatal informó, por medio de un comunicado, que por el hecho se detuvo a cuatro personas, todas menores de edad, y que pertenecen a una banda juvenil de secuestradores que habían privado ilegalmente de la libertad a un joven en el fraccionamiento El Aguaje durante la noche de el pasado jueves.

La víctima se lanzó del automóvil en movimiento hacia un barranco cuando era golpeado por sus captores. Esto lo dieron a conocer los menores, quienes una vez detenidos, confesaron parte de lo ocurrido durante la privación ilegal de la libertad.

El operativo de las autoridades se desplegó luego de recibir una llamada al 911, que alertaba sobre la privación ilegal de la libertad, y que realizó una persona que acompañaba al joven secuestrado.

´Los 4 menores detenidos contaban con armas de balines. (X @SSPC_SLP)

Por ello, se movilizaron elementos de la Guardia Civil estatal, quienes lograron ubicar el vehículo en el que habían cometido el secuestro, que se trataba de un Mazda.

El automóvil fue localizado en la calle de Prolongación Salk y Eje 122, en el mismo fraccionamiento.

Los menores portaban un arma de balines. Al ser detenidos, confesaron que la víctima se había arrojado del vehículo mientras era golpeado.

Los policías ubicaron el lugar en el que presuntamente el hombre secuestrado se arrojó del vehículo, y fue localizado en un barranco con diversas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital, sin embargo, al llegar al nosocomio se les indicó que el joven ya no contaba con signos vitales. En un principio se manejó que se había rescatado a la víctima, sin embargo, por medio de un comunicado, las autoridades informaron que lamentablemente había muerto.

El hecho se llevó a cabo en un automóvil Mazda. (X @SSPC_SLP)

Los cuatro menores detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y enfrentarán cargos por privación ilegal de la libertad y lesiones que resultaron en la muerte del joven, víctima del secuestro.