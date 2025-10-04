México

Cuatro adolescentes secuestraron a un joven, intentó escapar al lanzarse de auto pero tuvo trágico final en SLP

El joven que perdió la vida se arrojó del vehículo en movimiento cuando era golpeado por sus captores, que eran menores de edad

Por Miguel Flores

Guardar
Los hechos ocurrieron al sur
Los hechos ocurrieron al sur de la capital de SLP. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

Un hombre que fue secuestrado e iba en un automóvil con sus captores, murió luego de lanzarse desde el vehículo en movimiento para tratar de liberarse, en el estado de San Luis Potosí.

La Guarda Civil estatal informó, por medio de un comunicado, que por el hecho se detuvo a cuatro personas, todas menores de edad, y que pertenecen a una banda juvenil de secuestradores que habían privado ilegalmente de la libertad a un joven en el fraccionamiento El Aguaje durante la noche de el pasado jueves.

La víctima se lanzó del automóvil en movimiento hacia un barranco cuando era golpeado por sus captores. Esto lo dieron a conocer los menores, quienes una vez detenidos, confesaron parte de lo ocurrido durante la privación ilegal de la libertad.

El operativo de las autoridades se desplegó luego de recibir una llamada al 911, que alertaba sobre la privación ilegal de la libertad, y que realizó una persona que acompañaba al joven secuestrado.

´Los 4 menores detenidos contaban
´Los 4 menores detenidos contaban con armas de balines. (X @SSPC_SLP)

Por ello, se movilizaron elementos de la Guardia Civil estatal, quienes lograron ubicar el vehículo en el que habían cometido el secuestro, que se trataba de un Mazda.

El automóvil fue localizado en la calle de Prolongación Salk y Eje 122, en el mismo fraccionamiento.

Los menores portaban un arma de balines. Al ser detenidos, confesaron que la víctima se había arrojado del vehículo mientras era golpeado.

Los policías ubicaron el lugar en el que presuntamente el hombre secuestrado se arrojó del vehículo, y fue localizado en un barranco con diversas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital, sin embargo, al llegar al nosocomio se les indicó que el joven ya no contaba con signos vitales. En un principio se manejó que se había rescatado a la víctima, sin embargo, por medio de un comunicado, las autoridades informaron que lamentablemente había muerto.

El hecho se llevó a
El hecho se llevó a cabo en un automóvil Mazda. (X @SSPC_SLP)

Los cuatro menores detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y enfrentarán cargos por privación ilegal de la libertad y lesiones que resultaron en la muerte del joven, víctima del secuestro.

Temas Relacionados

San Luis Potosídetenidosmenoressecuestromuertemexico-noticias

Más Noticias

Prepara un pumpkin pie en forma de un cremoso cheesecake sin horno

Un postre versátil que combina la suavidad del queso con el sabor dulce y especiado de la calabaza; ideal para otoño y celebraciones especiales

Prepara un pumpkin pie en

Dalilah Polanco y la cifra millonaria que habría ganado por estar en La Casa de los Famosos México

A horas de conocer al ganador, se revela la supuesta suma a la que accedería la actriz como finalista y favorita del famoso reality show

Dalilah Polanco y la cifra

Línea 5 de Mexibús: presentan proyecto a alcaldes de los municipios beneficiados

Se espera haya una reducción del 30 por ciento en los tiempos de traslado hacia la CDMX

Línea 5 de Mexibús: presentan

Tiktoker japonesa da a probar a sus abuelos fritura mexicana: su reacción se vuelve viral por el intenso picante

Yukita-Chan llevó Takis Fuego a Japón y sus abuelos quedaron sorprendidos por la intensidad del picante

Tiktoker japonesa da a probar

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

La captura de Liliana “N” ha puesto en la mira que el grupo criminal de su padre esté cerca de desintegrarse y perder su poder en la Ciudad de México

¿“La Voz” tenía precio? Esta
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿“La Voz” tenía precio? Esta

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

Infancia rota, tatuajes y venganza: la travesía de ‘Hello Kitty’ en Santa Martha

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

ENTRETENIMIENTO

Dalilah Polanco y la cifra

Dalilah Polanco y la cifra millonaria que habría ganado por estar en La Casa de los Famosos México

Feid rompe récord Guinness en CDMX: un ‘Cofi Pari’ con 50 mil fans y un setlist exclusivo de más de dos horas

“Ni siquiera le alcanza para tratarla bien”: Mariana Ochoa lanza dardo a Nodal por pensión a Inti

¿Quieres ver a Jesse & Joy en concierto gratis? te decimos dónde y cuándo

“Me metió el pie”: Emiliano Aguilar asegura que lo dejaron fuera de los Premios Billboard tras intervención de ‘alguien’

DEPORTES

César ‘Chelito’ Delgado emula a

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025