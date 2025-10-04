México

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de octubre en Monterrey

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Monterrey este sábado 4 de octubre:

En Monterrey se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 49% durante el día y del 5% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 26% en el transcurso del día y del 24% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 7.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre canículas, el clima de Monterrey

La mejor temporada para pasear por la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, época en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son en extremo altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la temporada de lluvia comienza en el otoño, siendo el noveno mes del año el de más precipitaciones, no obstante, ha habido veces en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro disminuye a una media de 14 grados aunque el “día más frío” por lo general se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura más baja en la historia de Monterrey fue la de 1983, cuando el termómetro marcó -7.5 grados, mientras que la última nevada ocurrió en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país privilegiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer segmenta al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es de extrañar que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMonterreyNuevo Leónmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Profeco realiza operativo de gasolineras en 24 estados: presenta 38 denuncias ante FGR

La dependencia ha visitado 159 establecimientos de este rubro

Profeco realiza operativo de gasolineras

Las 5 razones por las que debes de desayunar avena todos los días

Este alimento es rico en nutrientes y no debe faltar en tu plan de nutrición matutino

Las 5 razones por las

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Enrique “N” fue aprehendido en el estado de Yucatán y es considerado un objetivo prioritario

Cae “El Fresa”, líder del

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

El mediocampista azulcrema volvió a ser llamado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana

Alexis Gutiérrez y la indirecta

Vecinos de Popotla denuncian desalojo ilegal y se manifiestan sobre avenida México - Tacuba

Los vecinos señalaron que fue un desalojo violento, realizado con la autorización de la alcaldía Miguel Hidalgo

Vecinos de Popotla denuncian desalojo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Iztapalapa a Erasmo

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

ENTRETENIMIENTO

Las 10 mejores películas para

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Vientos oscuros, la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la noche de hoy 3 de octubre

Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

DEPORTES

Alexis Gutiérrez y la indirecta

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Muere a los 58 años de edad Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América