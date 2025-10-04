México

Clima en Santiago Ixcuintla: temperatura y probabilidad de lluvia para este 4 de octubre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este sábado, aquí está el estado del tiempo para las siguientes horas en Santiago Ixcuintla.

El clima para este sábado en Santiago Ixcuintla alcanzará los 33 grados, mientras que la temperatura mínima será de 23 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 55%, con una nubosidad del 25%, durante el día; y del 57%, con una nubosidad del 72%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de lluvias muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro marca máximas de 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Vecinos de Popotla denuncian desalojo ilegal y se manifiestan sobre avenida México - Tacuba

Los vecinos señalaron que fue un desalojo violento, realizado con la autorización de la alcaldía Miguel Hidalgo

Vecinos de Popotla denuncian desalojo

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Netflix se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 10 mejores películas para

Laura Itzel Castillo propone cambiar nombre a las cámaras del Congreso de la Unión: “Lo que no se nombra no existe”

La presidenta del Senado de la República participó en el conversatorio “Beijing+30: igualdad, desarrollo y paz”

Laura Itzel Castillo propone cambiar

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Kakalo revela detalles inéditos sobre el próximo proyecto musical del cantante sonorense, generando expectativas por la participación de los Aguilar

Pepe Aguilar estaría produciendo el

Clima: las temperaturas que predominarán este 4 de octubre en Puebla de Zaragoza

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima: las temperaturas que predominarán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Fresa”, líder del

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Las 10 mejores películas para

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Vientos oscuros, la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la noche de hoy 3 de octubre

Critican a Ninel Conde por compartir el video del supuesto beso entre Mar Contreras y Aldo de Nigris: “Sigue ardida”

DEPORTES

Alexis Gutiérrez y la indirecta

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”

Muere a los 58 años de edad Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América