Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Campo de voleibol donde tuvo lugar el ataque armado, hasta ahora se desconoce el estado de salud de los heridos. (FOTO: @Eco1_LVM)

Un ataque armado perpetrado por un grupo de civiles en las canchas de voleibol de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, dejó este jueves un saldo de una persona muerta y tres lesionadas, dos de ellas identificadas como padre e hijo que formaban parte de la Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió poco después de las 20:30 horas cuando varias personas convivían y jugaban voleibol en las canchas localizadas a espaldas de unas viviendas por el callejón tercero, cerca del Canal 7 y la carretera Culiacán-Navolato. Además, reportes preliminares apuntan que, los agresores llegaron a bordo de un vehículo, dispararon contra los jugadores y huyeron sin ser identificados.

Fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que la víctima fallecida fue identificada como Josué Guadalupe “N”, de 27 años de edad, y era agente activo de la Policía Estatal Preventiva, quien permanecía asignado a Servicios de Protección y fue certificado por muerto por el personal médico.

Asimismo, las autoridades identificaron a Guadalupe “N”, de 54 años de edad, quien sería padre de la víctima mortal e identificado como policía jubilado de la misma corporación.

Un elemento en activo de la Policía Estatal Preventiva murió en el ataque. (FOTO: @Eco1_LVM)

De igual forma lo reportes preliminares señalan que las otras dos personas fueron identificadas como Florencio “N”, de 56 años de edad, también jubilado de la Policía Estatal Preventiva y José Ramón “N”, de 70 años de edad.

Cabe señalar que de acuerdo con medios locales, en el lugar del ataque quedaron esparcidos decenas de casquillos de armas largas y se reforzó el perímetro con elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, mientras que personal de la Cruz Roja Mexicana atendió a los heridos para trasladarlos posteriormente a un hospital y darles las atenciones necesarias.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades informaron que los responsables del ataque armado permanecen prófugos mientras que la FGE continúa con las investigaciones para esclarecer el ataque.

Ejecutan a un menor de edad en un parque de Culiacán

Un menor identificado como Jesús Adán “N”, de 16 años de edad, fue asesinado la noche del pasado 2 de octubre en un parque del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán, Sinaloa, tras un ataque perpetrado por al menos un civil armado, hasta el momento las autoridades desconocen el motivo de la agresión.

Un menor de edad fue ejecutado mientras que su acompañante, un joven de 18 años, fue herido en una pierna. (FOTO: RRSS)

Además, un joven que se encontraba junto a la víctima identificado como Alexis “N”, resultó herido por disparo de arma de fuego en una pierna y fue trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana donde, se acuerdo al reporte preliminar, se desconoce su estado de salud.

Otro ataque armado se registra en Culiacán, elementos de seguridad salen ilesos

La noche del pasado 1 de octubre se reportó un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alrededor de las 20:30 horas en la zona de Humaya, al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa.

Los agresores de los elementos de seguridad lograron huir tras el atentado. (FOTO: Noroeste)

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se originaron cerca del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa ubicado en la privada Montecarlo, en el distribuidor vial entre el bulevar Lola Beltrán y la calzada José Limón, zona que tras las detonaciones, los agentes de seguridad agredidos pidieron ayuda a agentes de la SSPC lo que provocó una persecución en dirección hacia el Foro Tecate.

A pesar de que no se han reportado cuántos agresores participaron en el enfrentamiento se conoce que los civiles armados viajaban en un vehículo tipo Sedán Toyota de color gris que contaba con un reporte de robo desde el 2 de septiembre.