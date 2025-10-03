México

Valor de cierre del dólar en México este 3 de octubre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,38 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,24% con respecto a los 18,43 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,08%; pero en términos interanuales aún mantiene una disminución del 7,96%.

Comparando este dato con el de días anteriores, con este valor interrumpió la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presentó un balance notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, por lo que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en estos días.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos

César Duarte viaja a CDMX para revisar caso “El Saucito”; niegan que fuera un traslado ordenado por FGR

La defensa legal del exgobernador de Chihuahua es que él viajó “por sus propios medios” para revisar un expediente judicial

César Duarte viaja a CDMX

Octubre: Mes del cáncer de mama, estos son los costos de una mastografía según la Profeco

La mastografía es una de las medidas más efectivas para detectar oportunamente el cáncer de mama

Octubre: Mes del cáncer de

Vecinos denuncian que alcaldía de Benito Juárez usa parque para poner carros de concesionaria l Video

Presuntamente la alcaldía estaría rentando áreas verdes para eventos privados

Vecinos denuncian que alcaldía de

Alarma en Neza: suspenden puente vehicular por desgaste estructural tras viralizarse video

Se implementaron desvíos y señalización para prevenir accidentes, mientras ingenieros realizan estudios y trabajos de rehabilitación

Alarma en Neza: suspenden puente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Edwin Luna se deslinda de su hermano, acusado de presunto abuso sexual: “Tengo hijas, jamás encubriría”

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

DEPORTES

Otro luchador mexicano podría salir

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026