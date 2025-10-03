Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: Abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

El Metrobús de la CDMX informa que su servicio es regular en todas las Líneas, de la 1 a 7. No se reportan estaciones afectadas.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Usuarios reportan que la salida hacia Catedral se encuentra cerrada, pese a que se había informado operación normal.
Usuarios reportan trenes parados en estaciones de Ecatepec rumbo a Buenavista, a pesar de que no hay lluvias ni vías mojadas. El Metro de la CDMX informó que ya se agiliza la circulación y la salida de trenes desde las terminales,
La Línea 3 registra alta afluencia de pasajeros en Indios Verdes, donde usuarios reportan retrasos en la llegada y salida de los trenes, lo que ha provocado saturación en los andenes.
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México abren hoy viernes a nuevo aviso.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 3 de octubre.