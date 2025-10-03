México

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: Abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Por Lorna Huitrón

13:01 hsHoy

El Metrobús de la CDMX informa que su servicio es regular en todas las Líneas, de la 1 a 7. No se reportan estaciones afectadas.

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

12:46 hsHoy

Usuarios reportan que la salida hacia Catedral se encuentra cerrada, pese a que se había informado operación normal.

12:44 hsHoy

Usuarios reportan trenes parados en estaciones de Ecatepec rumbo a Buenavista, a pesar de que no hay lluvias ni vías mojadas. El Metro de la CDMX informó que ya se agiliza la circulación y la salida de trenes desde las terminales,

12:42 hsHoy

La Línea 3 registra alta afluencia de pasajeros en Indios Verdes, donde usuarios reportan retrasos en la llegada y salida de los trenes, lo que ha provocado saturación en los andenes.

12:37 hsHoy

Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México abren hoy viernes a nuevo aviso.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 3 de octubre.

