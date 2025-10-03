Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de octubre: Abiertas las estaciones Zócalo y Pino Suárez

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy viernes 3 de octubre.

Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 y Pino Suárez de las Líneas 1 y 2 del Metro de la Ciudad de México abren hoy viernes a nuevo aviso.

La Línea 3 registra alta afluencia de pasajeros en Indios Verdes , donde usuarios reportan retrasos en la llegada y salida de los trenes, lo que ha provocado saturación en los andenes.

Usuarios reportan trenes parados en estaciones de Ecatepec rumbo a Buenavista, a pesar de que no hay lluvias ni vías mojadas. El Metro de la CDMX informó que ya se agiliza la circulación y la salida de trenes desde las terminales ,

Usuarios reportan que la salida hacia Catedral se encuentra cerrada , pese a que se había informado operación normal.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Metrobús de la CDMX informa que su servicio es regular en todas las Líneas, de la 1 a 7. No se reportan estaciones afectadas.

Últimas noticias

La mañanera de hoy 3 de octubre | En vivo Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La Casa de los Famosos México 2025: sigue en vivo el reality hoy 3 de octubre Te contamos todo lo que debes saber sobre las pláticas, dinámicas y más

Quién ganará La Casa de los Famosos México 2025, según los panelistas La producción anunció un cambio de horario para la última gala de la temporada

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro