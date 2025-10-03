México

La millonaria fortuna que tendría Aarón Mercury de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México

El creador de contenido se habría llevado una buena cantidad de dinero

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Aarón Mercury estuvo a punto
Aarón Mercury estuvo a punto de llegar a la final. (LCDLFM)

Aarón Mercury fue uno de los favoritos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México gracias a su carisma y particular sentido del humor. Aunque no llegó a la final, el influencer se convirtió en uno de los favoritos del público, a tal punto que cuando fue eliminado, los fans acusaron a Televisa de presunto fraude.

Dentro del universo del programa, el sueldo de Aarón Mercury era considerado modesto en comparación con el de otros personajes como Ninel Conde, quien habría negociado uno de los acuerdos económicos más caros de la edición.

Aarón Mercury podría haber sido
Aarón Mercury podría haber sido millonario (La Casa de los Famosos México, Facebook)

Y es que, tras permanecer 9 semanas en el reality show, Aarón habría percibido de 630 mil pesos a 720 mil pesos mexicanos, según diversos reportes. Este monto resulta de una tarifa semanal estimada entre 70 mil y 80 mil pesos mexicanos, aunque algunas fuentes elevan ese número hasta 100 mil pesos semanales.

De haber avanzado hasta la final, las cifras habrían cambiado notablemente. En ese escenario, el sueldo total para Aarón Mercury habría alcanzado al menos 700 mil pesos mexicanos, a los que se sumarían 4 millones de pesos adicionales correspondientes al premio reservado para el primer puesto.

Pese a que el joven creador de contenido no llegó hasta la final de La Casa de los Famosos México a pesar de su apoyo en las redes sociales, es considerado como uno de los habitantes más fuertes y que más contenido dio.

Tantas fue la indignación de su salida, que varias de sus fans organizaron colectas para juntar los 4 millones del premio del reality show; no obstante, el propio Aarón informó sobre presuntas operaciones fraudulentas a su nombre.

Las estafas a nombre de Aarón Mercury: sus fans le quisieron juntar los 4 millones de pesos

Aaron Mercury advierte a sus
Aaron Mercury advierte a sus fans sobre estafas a su nombre Crédito: aaronmercury / Instagram

La controvertida eliminación de Aarón Mercury del programa de Televisa derivó en una ola de acusaciones de fraude y falsas colectas en redes sociales.

Diversos seguidores, al no estar de acuerdo con la decisión del reality, decidieron canalizar su molestia mediante acciones colectivas, organizando una campaña de recaudación que tenía como objetivo alcanzar cerca de 4 millones de pesos para compensar al influenciador por su salida.

El procedimiento elegido para la colecta involucró la utilización de la página gofoundme.com; sin embargo, varios usuarios reportaron que los fondos recaudados nunca llegaron a las manos del propio Aarón Mercury, generando así nuevas sospechas y reclamos por presuntos engaños en la administración del dinero enviado por los fans.

Ante la preocupación de sus seguidores por el posible fraude, Aarón Mercury decidió pronunciarse directamente a través de sus redes sociales para prevenir que otros cayeran en intentos similares.

El creador de contenido fue contundente al advertir públicamente a su comunidad: “Gente, yo con su apoyo tengo. Estas páginas no son mías, eviten perder su dinero”.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 3 de septiembre

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

¿Cuáles son los beneficios para la salud del Té de cempasúchil?

Preparado con flores pequeñas, este remedio popular ayuda a combatir problemas que afectan el bienestar general

¿Cuáles son los beneficios para

INAPAM: adultos mayores podrían recibir un “dinero extra” a finales de 2025 con este programa

Este apoyo tiene el objetivo de promover empleos remunerados para personas que cuenten con esta credencial

INAPAM: adultos mayores podrían recibir

Té de la belleza: la infusión coreana rica en retinol con beneficios para la piel y efecto antienvejecimiento

Recetas milenarias con frutos y raíces como jujube y goji se asocian con el fortalecimiento del sistema inmunológico y la salud cutánea, según textos históricos de la medicina oriental

Té de la belleza: la

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

El estadounidense subió hasta tres categorías de peso para arrebatarle el campeonato indiscutido de las 168 libras al tapatío

Terence Crawford confiesa que ya
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

Reportan asesinato de “El Ave”, presunto operador de la Familia Michoacana en Morelos

Aseguran fusiles de asalto tras huida de sujetos en inmediaciones de una gasolinera en Jalisco

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 3 de septiembre

“Avatar: El camino del agua” vuelve a las salas de cine de México para reestreno de una semana

Alexis Ayala responde contundente a las acusaciones de maltrato por parte de Paty Díaz, su ex pareja

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

DEPORTES

Terence Crawford confiesa que ya

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire