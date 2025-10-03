La millonaria fortuna que tendría Aarón Mercury de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury estuvo a punto de llegar a la final. (LCDLFM)

Aarón Mercury fue uno de los favoritos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México gracias a su carisma y particular sentido del humor. Aunque no llegó a la final, el influencer se convirtió en uno de los favoritos del público, a tal punto que cuando fue eliminado, los fans acusaron a Televisa de presunto fraude.

Dentro del universo del programa, el sueldo de Aarón Mercury era considerado modesto en comparación con el de otros personajes como Ninel Conde, quien habría negociado uno de los acuerdos económicos más caros de la edición.

Aarón Mercury podría haber sido millonario (La Casa de los Famosos México, Facebook)

Y es que, tras permanecer 9 semanas en el reality show, Aarón habría percibido de 630 mil pesos a 720 mil pesos mexicanos, según diversos reportes. Este monto resulta de una tarifa semanal estimada entre 70 mil y 80 mil pesos mexicanos, aunque algunas fuentes elevan ese número hasta 100 mil pesos semanales.

De haber avanzado hasta la final, las cifras habrían cambiado notablemente. En ese escenario, el sueldo total para Aarón Mercury habría alcanzado al menos 700 mil pesos mexicanos, a los que se sumarían 4 millones de pesos adicionales correspondientes al premio reservado para el primer puesto.

Pese a que el joven creador de contenido no llegó hasta la final de La Casa de los Famosos México a pesar de su apoyo en las redes sociales, es considerado como uno de los habitantes más fuertes y que más contenido dio.

Tantas fue la indignación de su salida, que varias de sus fans organizaron colectas para juntar los 4 millones del premio del reality show; no obstante, el propio Aarón informó sobre presuntas operaciones fraudulentas a su nombre.

Las estafas a nombre de Aarón Mercury: sus fans le quisieron juntar los 4 millones de pesos

Aaron Mercury advierte a sus fans sobre estafas a su nombre Crédito: aaronmercury / Instagram

La controvertida eliminación de Aarón Mercury del programa de Televisa derivó en una ola de acusaciones de fraude y falsas colectas en redes sociales.

Diversos seguidores, al no estar de acuerdo con la decisión del reality, decidieron canalizar su molestia mediante acciones colectivas, organizando una campaña de recaudación que tenía como objetivo alcanzar cerca de 4 millones de pesos para compensar al influenciador por su salida.

El procedimiento elegido para la colecta involucró la utilización de la página gofoundme.com; sin embargo, varios usuarios reportaron que los fondos recaudados nunca llegaron a las manos del propio Aarón Mercury, generando así nuevas sospechas y reclamos por presuntos engaños en la administración del dinero enviado por los fans.

Ante la preocupación de sus seguidores por el posible fraude, Aarón Mercury decidió pronunciarse directamente a través de sus redes sociales para prevenir que otros cayeran en intentos similares.

El creador de contenido fue contundente al advertir públicamente a su comunidad: “Gente, yo con su apoyo tengo. Estas páginas no son mías, eviten perder su dinero”.