México

Kenia López Rabadán condiciona su voto a la reforma a la Ley de Amparo, prevé “cientos de reservas”

La presidenta de la Cámara baja afirmó que se debe modificar entorno el artículo transitorio sobre la retroactividad

Por Fernanda López-Castro

Guardar
López Rabadán afirmó que no
López Rabadán afirmó que no habrá 'fast track' en la votación de la Ley de Amparo. | YouTube Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, legisladora del PAN y presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, reveló que votará en contra de la reforma a la Ley de Amparo, que ayer se aprobó el Senado, si no se modifica el artículo transitorio sobre la retroactividad en la aplicación de la legislación.

La diputada panista indicó que como presidenta de la Cámara de Diputados garantizará que la reforma no se aprobará en ‘fast track’ y que la discusión será con un “proceso amplio, transparente y apegado a la legalidad, que respete el proceso legislativo y dé certeza a la ciudadanía”.

No obstante, afirmó que “hay una gran cantidad de temas que se tienen que corregir” en la iniciativa, además del artículo transitorio , por lo que “evidentemente” se deberá hacer una valoración especial.

Mencionó que a esto se suma que en el Senado hubo una serie de posicionamientos en contra de la iniciativa, que considera se materializarán en la Cámara de Diputados, por lo que prevé que se presenten “cientos de reservas” para votar la reforma, por parte de los legisladores.

Por ello, López Rabadán insistió en que le toca a la Cámara de Diputados resolver, corregir, perfeccionar y confió en que se hará con responsabilidad y altura de miras.

“Lo que a mí toca como presidenta de la Cámara de Diputados será absolutamente apegado a la legalidad”, sentenció.

En este sentido, resaltó que como diputada ella votará en contra de la iniciativa de reforma, en caso de que no se modifique dicho artículo.

“Si el dictamen continúa en los términos que viene la minuta, en ´terminos personales y ya no lo digo como presidenta, sino como legisladora, como integrante, en terminos personales, por supuesto que votaré en contra de este dictamen si continúa en los terminos con los que viene del Senado.

“(...) El amparo es algo extraordinario como mexicanos, que incluso le dimos al mundo, es la posibilidad de que las derechos de las y los mexicanos se respete”, concluyó.

En la conferencia mañanera de hoy, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno, propuso modificaciones al artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo para despejar dudas sobre posibles efectos retroactivos.

Señaló que el artículo transitorio puede interpretarse de manera ambigua y recalcó que, según el artículo 14 de la Constitución, ninguna ley puede tener efectos retroactivos en perjuicio de una persona.

Explicó que la Ley de Amparo es procesal y que la jurisprudencia indica que sus nuevas disposiciones solo deben aplicarse a actos procesales futuros, sin afectar derechos adquiridos o resoluciones ya concluidas.

Zaldívar detalló tres ajustes: declarar que la Ley de Amparo es procesal, proteger legalmente las etapas concluidas y especificar que los cambios solo rigen actuaciones posteriores.

Expresó que estos ajustes fortalecerían la certeza jurídica y reiteró que la Presidencia rechaza cualquier violación constitucional o retroactividad.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de DiputadosPANLey de Amparomexico-noticias

Más Noticias

Vecinos denuncian que alcaldía de Benito Juárez usa parque para poner carros de concesionaria l Video

Presuntamente la alcaldía estaría rentando áreas verdes para eventos privados

Vecinos denuncian que alcaldía de

Alarma en Neza: suspenden puente vehicular por desgaste estructural tras viralizarse video

Se implementaron desvíos y señalización para prevenir accidentes, mientras ingenieros realizan estudios y trabajos de rehabilitación

Alarma en Neza: suspenden puente

Captan a dos niños participando en rapiña en tienda de autoservicio tras marcha del 2 de octubre, en la CDMX | Video

En un video que circula en redes sociales se ve a los dos menores entrar a una tienda de autoservicio, y posteriormente, salir con cajas

Captan a dos niños participando

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Las autoridades revelaron que dos de las cuatro personas atacadas forman parte de la Policía Estatal Preventiva

Violencia en Culiacán: un agente

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 3 de octubre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Esta es la última actualización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: un agente

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

Deportan a México y detienen a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en tragedia de la Guardería ABC

ENTRETENIMIENTO

Edwin Luna se deslinda de

Edwin Luna se deslinda de su hermano, acusado de presunto abuso sexual: “Tengo hijas, jamás encubriría”

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

DEPORTES

Otro luchador mexicano podría salir

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026