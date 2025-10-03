México

Israel repatriará a mexicanos que viajaban en flotilla humanitaria a Gaza: “Todos están bien”, afirma SRE

La SRE indicó que los seis mexicanos se encuentran en buen estado de salud y accedieron a la repatriación voluntaria.

Por Fernanda López-Castro

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Barcos de
FOTO DE ARCHIVO: Barcos de vela, parte de la Global Sumud Flotilla con el objetivo de llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, navegan frente al islote de Koufonisi, Grecia. 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Stefanos Rapanis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud y fueron detenidos por autoridades de Israel en su camino a Gaza, serán repatriados “lo antes posible”, destacando que todos se encuentran en buen estado de salud.

En un comunicado, la dependencia detalló que Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, dialogó hoy con los seis mexicanos que participaron en la flotilla, en el centro de detención Ktziot, en Israel, destacando que “todos se encuentran bien”.

En el escrito, la SRE mencionó que durante la reunión los connacionales agradecieron a la embajada el apoyo consular y accedieron a ser repatriados voluntariamente, por lo que la cancillería comenzó las gestiones correspondientes ante las autoridades israelíes.

“Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible”, puntualizó.

En el caso de Arlin Medrano, la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue detenida con la embarcación, la cancillería resaltó que la joven también tiene buen estado de salud y se mantiene en comunicación con ella.

“Asimismo, se informa que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella”, comentó.

Agregó que de igual forma, mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirma su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, “como lo ha hecho hasta ahora”.

Ayer, la UNAM expresó preocupación y exigió a Israel la liberación y repatriación deArlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante detenida durante la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

En un comunicado, la UNAM rechazó la intercepción y abordaje de la flotilla y exigió el respeto a la integridad física y psicológica de la estudiante y otros cinco mexicanos detenidos.

La Universidad mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha enviado notas diplomáticas a Israel y solicita información y garantías para quienes fueron trasladados al centro de detención Ketziot.

Además, la UNAM reiteró su llamado al alto al fuego en Gaza y a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Temas Relacionados

SREMéxicoFlotilla Global SumudIsraelmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Sigue el minuto a minuto del programa 24/7: Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco son los cinco habitantes que compiten por el primer lugar

La Casa de los Famosos

Valor de cierre del dólar en México este 3 de octubre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

César Duarte viaja a CDMX para revisar caso “El Saucito”; niegan que fuera un traslado ordenado por FGR

La defensa legal del exgobernador de Chihuahua es que él viajó “por sus propios medios” para revisar un expediente judicial

César Duarte viaja a CDMX

Octubre: Mes del cáncer de mama, estos son los costos de una mastografía según la Profeco

La mastografía es una de las medidas más efectivas para detectar oportunamente el cáncer de mama

Octubre: Mes del cáncer de

Vecinos denuncian que alcaldía de Benito Juárez usa parque para poner carros de concesionaria l Video

Presuntamente la alcaldía estaría rentando áreas verdes para eventos privados

Vecinos denuncian que alcaldía de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla,

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

Violencia en Culiacán: un agente asesinado y tres expolicías lesionados tras atentado en zona pública deportiva

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Secuestran a escolta del hijo de Rocha Moya, lo liberan tras operativo: hay tres heridos y una persona muerta

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

Edwin Luna se deslinda de su hermano, acusado de presunto abuso sexual: “Tengo hijas, jamás encubriría”

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

DEPORTES

Otro luchador mexicano podría salir

Otro luchador mexicano podría salir de WWE: Santos Escobar publica raro mensaje

AAA y WWE confirman revancha por el Campeonato Reina de Reinas en Héroes Inmortales 2025

Adam Page defiende a la audiencia mexicana tras comerciales de ICE en AEW Dynamite

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026