Israel repatriará a mexicanos que viajaban en flotilla humanitaria a Gaza: “Todos están bien”, afirma SRE

FOTO DE ARCHIVO: Barcos de vela, parte de la Global Sumud Flotilla con el objetivo de llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, navegan frente al islote de Koufonisi, Grecia. 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Stefanos Rapanis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que participaron en la Flotilla Global Sumud y fueron detenidos por autoridades de Israel en su camino a Gaza, serán repatriados “lo antes posible”, destacando que todos se encuentran en buen estado de salud.

En un comunicado, la dependencia detalló que Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, dialogó hoy con los seis mexicanos que participaron en la flotilla, en el centro de detención Ktziot, en Israel, destacando que “todos se encuentran bien”.

En el escrito, la SRE mencionó que durante la reunión los connacionales agradecieron a la embajada el apoyo consular y accedieron a ser repatriados voluntariamente, por lo que la cancillería comenzó las gestiones correspondientes ante las autoridades israelíes.

“Agradecieron el acompañamiento y la asistencia consular, así como la comunicación que mantuvieron con la embajada durante el trayecto.

“Los seis accedieron a su repatriación voluntaria a México, por lo que se iniciaron de inmediato las gestiones correspondientes ante las autoridades de Israel, para que la repatriación proceda lo antes posible”, puntualizó.

En el caso de Arlin Medrano, la estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fue detenida con la embarcación, la cancillería resaltó que la joven también tiene buen estado de salud y se mantiene en comunicación con ella.

“Asimismo, se informa que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla también se encuentra bien y la Cancillería mantiene comunicación con ella”, comentó.

Agregó que de igual forma, mantiene comunicación permanente con los familiares y reafirma su compromiso de velar por la integridad y seguridad de las y los connacionales en todo momento, “como lo ha hecho hasta ahora”.

Ayer, la UNAM expresó preocupación y exigió a Israel la liberación y repatriación deArlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante detenida durante la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

En un comunicado, la UNAM rechazó la intercepción y abordaje de la flotilla y exigió el respeto a la integridad física y psicológica de la estudiante y otros cinco mexicanos detenidos.

La Universidad mantiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha enviado notas diplomáticas a Israel y solicita información y garantías para quienes fueron trasladados al centro de detención Ketziot.

Además, la UNAM reiteró su llamado al alto al fuego en Gaza y a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.